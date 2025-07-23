Лига конференций УЕФА: "Зиря" и "Хайдук" не выявили победителя в первом матче

Лига конференций УЕФА: "Зиря" и "Хайдук" не выявили победителя в первом матче

"Зиря" встретился с хорватским "Хайдуком" в первом матче II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА на стадионе "8-й километр".