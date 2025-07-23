Лига конференций УЕФА: "Зиря" и "Хайдук" не выявили победителя в первом матче

"Зиря" сыграл с хорватским "Хайдуком" в первом матче II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА на стадионе "8-й километр".
Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Рашада Садыгова, проводивший свой первый официальный матч в еврокубках в текущем сезоне, сыграл вничью (1:1).
В составе бакинского клуба отличился Брахим Конате (31). В составе гостей точным ударом отметился Антони Калик (68).
Ответный матч между командами состоится 30 июля в Хорватии.
ФОТО: Заур Мустафаев