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Лига конференций УЕФА: "Зиря" и "Хайдук" не выявили победителя в первом матче

Лига конференций УЕФА: "Зиря" и "Хайдук" не выявили победителя в первом матче "Зиря" встретился с хорватским "Хайдуком" в первом матче II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА на стадионе "8-й километр".
Футбол
23 июля 2025 г. 22:04
Лига конференций УЕФА: Зиря и Хайдук не выявили победителя в первом матче

"Зиря" сыграл с хорватским "Хайдуком" в первом матче II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА на стадионе "8-й километр".

Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Рашада Садыгова, проводивший свой первый официальный матч в еврокубках в текущем сезоне, сыграл вничью (1:1).

В составе бакинского клуба отличился Брахим Конате (31). В составе гостей точным ударом отметился Антони Калик (68).

Ответный матч между командами состоится 30 июля в Хорватии.



ФОТО: Заур Мустафаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоKonfrans Liqası: “Zirə" ilk oyunda “Hayduk”la heç-heçəyə razılaşıb - YENİLƏNİB-5

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