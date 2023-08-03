Лига конференций УЕФА: "Сабах" завоевал волевую победу и вышел в следующий раунд

Бакинский "Сабах" завоевал волевую победу над латвийским "РФШ" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
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Однако "Сабах" смог отыграться за 17 минут.
Сначала на 77-й минуте Джой-Ланс Миккельс сравнял счет, затем на четвертой добавленной к основному времени матча минуте Эмманюэль Апе забил победный гол бакинцев.
Таким образом, "Сабах" по итогам двух игр (0:2 и 2:1) вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. Соперником на данном этапе будет сербский "Партизан".
Бакинский "Сабах" сравнял счет в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против латвийского "РФШ".
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В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, который проходит в Баку между "Сабахом" и латвийским "РФШ", открыт счет.
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Отметим, что встреча проходит на "Банк Республика Арене".
В первой игре, которая состоялась в Латвии, "Сабах" одержал победу со счетом 0:2.