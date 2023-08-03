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Лига конференций УЕФА: "Сабах" завоевал волевую победу и вышел в следующий раунд

Лига конференций УЕФА: "Сабах" завоевал волевую победу и вышел в следующий раунд Бакинский "Сабах" сравнял счет в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против латвийского "РФШ".
Футбол
3 августа 2023 г. 22:05
Лига конференций УЕФА: Сабах завоевал волевую победу и вышел в следующий раунд

Бакинский "Сабах" завоевал волевую победу над латвийским "РФШ" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, игра началась для бакинцев неудачно. Счет на 67-й минуте открыл Янус Икауниекс.

Однако "Сабах" смог отыграться за 17 минут.

Сначала на 77-й минуте Джой-Ланс Миккельс сравнял счет, затем на четвертой добавленной к основному времени матча минуте Эмманюэль Апе забил победный гол бакинцев.

Таким образом, "Сабах" по итогам двух игр (0:2 и 2:1) вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. Соперником на данном этапе будет сербский "Партизан".

21:42

Бакинский "Сабах" сравнял счет в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против латвийского "РФШ".

Как сообщает Report, гол за бакинцев на 77-й минуте забил вингер Джой-Ланс Миккельс.

21:32

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, который проходит в Баку между "Сабахом" и латвийским "РФШ", открыт счет.

Как передает Report, первый гол в игре забили гости, на 67-й минуте отличился Янус Икауниекс.

Отметим, что встреча проходит на "Банк Республика Арене".

В первой игре, которая состоялась в Латвии, "Сабах" одержал победу со счетом 0:2.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Sabah" əzmkar qələbə ilə növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb

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