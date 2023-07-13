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Лига Конференций УЕФА: в борьбу вступают потенциальные соперники "Сабаха" и "Нефтчи"

Лига Конференций УЕФА: в борьбу вступают потенциальные соперники "Сабаха" и "Нефтчи" Сегодня в Лиге конференций УЕФА будет сыграно еще 29 игр первого квалификационного раунда.
Футбол
13 июля 2023 г. 07:30
Лига Конференций УЕФА: в борьбу вступают потенциальные соперники Сабаха и Нефтчи

Сегодня в Лиге конференций УЕФА будет сыграно еще 29 игр первого квалификационного раунда.

Как передает Report, свои первые игры также проведут потенциальные соперники азербайджанских клубов во втором квалификационном раунде.

Сначала в Скопье встретятся возможные соперники "Сабаха", северомакедонская "Македония" и латвийский РФШ. Встреча начнется в 19:30 по бакинскому времени.

"Железничар" из Боснии и Герцеговины и минский "Динамо" из Беларуси, которые являются потенциальными соперникам "Нефтчи", сойдутся в Сараево. Матч начнется в 22:30 по бакинскому времени.

Кроме того, албанская "Эгнатия", за которую играет игрок сборной Азербайджана Вюсал Искендерли, на выезде в Армении сыграет с местным "Араратом". Стартовый свисток игры будет дан в 19:00 по бакинскому времени, 28-летний полузащитник вошел в заявку.

Напомним, что ответные матчи первого квалификационного раунда пройдут 18 и 20 июля.

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Версия на азербайджанском языке "Sabah" və "Neftçi"nin potensial rəqibləri üz-üzə, azərbaycanlı futbolçu "Ararat"a qarşı

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