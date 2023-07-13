Лига Конференций УЕФА: в борьбу вступают потенциальные соперники "Сабаха" и "Нефтчи"

Сегодня в Лиге конференций УЕФА будет сыграно еще 29 игр первого квалификационного раунда.
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Сначала в Скопье встретятся возможные соперники "Сабаха", северомакедонская "Македония" и латвийский РФШ. Встреча начнется в 19:30 по бакинскому времени.
"Железничар" из Боснии и Герцеговины и минский "Динамо" из Беларуси, которые являются потенциальными соперникам "Нефтчи", сойдутся в Сараево. Матч начнется в 22:30 по бакинскому времени.
Кроме того, албанская "Эгнатия", за которую играет игрок сборной Азербайджана Вюсал Искендерли, на выезде в Армении сыграет с местным "Араратом". Стартовый свисток игры будет дан в 19:00 по бакинскому времени, 28-летний полузащитник вошел в заявку.
Напомним, что ответные матчи первого квалификационного раунда пройдут 18 и 20 июля.