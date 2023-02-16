Лига конференций: "Трабзонспор" встретится с "Базелем"

Сегодня будет дан старт раунду плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает
Единственный представитель Турции на турнире "Трабзонспор" сразится со швейцарским "Базелем".
Лига конференций УЕФА, плей-офф
Первые игры
21:45. "Карабах" (Азербайджан) – "Гент" (Бельгия)
21:45. "Трабзонспор" (Турция) - "Базель" (Швейцария)
21:45. "Будё-Глимт" (Норвегия) - "Лех" (Польша)
21:45. "Брага" (Португалия) – "Фиорентина" (Италия)
00:00. "Лацио" (Италия) - "ЧФР Клуж" (Румыния)
00:00. АЕК (Ларнака, Кипр) - "Днепр-1" (Украина)
00:00. "Шериф" (Молдова) - "Партизан" (Сербия)
00:00. "Лудогорец" (Болгария) - "Андерлехт" (Бельгия)
Напомним, что ответные матчи данного этапа состоятся 23 февраля.