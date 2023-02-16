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Лига конференций: "Трабзонспор" встретится с "Базелем"

Лига конференций: "Трабзонспор" встретится с "Базелем" Сегодня будет дан старт раунду плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Футбол
16 февраля 2023 г. 07:45
Лига конференций: Трабзонспор встретится с Базелем

Сегодня будет дан старт раунду плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, действующий чемпион Азербайджана "Карабах" примет в Баку бельгийский клуб "Гент".

Единственный представитель Турции на турнире "Трабзонспор" сразится со швейцарским "Базелем".

Лига конференций УЕФА, плей-офф

Первые игры

21:45. "Карабах" (Азербайджан) – "Гент" (Бельгия)

21:45. "Трабзонспор" (Турция) - "Базель" (Швейцария)

21:45. "Будё-Глимт" (Норвегия) - "Лех" (Польша)

21:45. "Брага" (Португалия) – "Фиорентина" (Италия)

00:00. "Лацио" (Италия) - "ЧФР Клуж" (Румыния)

00:00. АЕК (Ларнака, Кипр) - "Днепр-1" (Украина)

00:00. "Шериф" (Молдова) - "Партизан" (Сербия)

00:00. "Лудогорец" (Болгария) - "Андерлехт" (Бельгия)

Напомним, что ответные матчи данного этапа состоятся 23 февраля.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Konfrans Liqası: "Trabzonspor" İsveçrə klubunu qəbul edəcək

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