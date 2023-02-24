Лига Конференций УЕФА: сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА.

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА.

Как сообщает Report , мероприятие, которое пройдет в швейцарском Ньоне, начнется в 16:00 по бакинскому времени.

В этом раунде победители групп встретятся с сильнейшими плей-офф. Занявшие первое место в группе будут помещены в корзину сеяных, прошедшие в 1/8 финала из плей-офф - в корзину несеяных.

Сеяные

AZ Алкмар (Нидерланды)

"Юргорден" (Швеция)

"Башакшехир" (Турция)

"Ницца" (Франция)

"Сивасспор" (Турция)

"Словак" (Словакия)

"Вильяреал" (Испания)

"Вест Хэм" (Англия).

Несеяные

"Андерлехт" (Бельгия)

"Базель" (Швейцария)

"Лацио" (Италия)

"АЕК" (Ларнака, Кипр)

"Фиорентина" (Италия)

"Гент" (Бельгия)

"Лех" (Польша)

"Шериф" (Молдова).

Отметим, что матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА состоятся 9 и 16 марта.