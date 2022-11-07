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Лига конференций УЕФА: Сегодня определится соперник "Карабаха" в плей-офф

Лига конференций УЕФА: Сегодня определится соперник "Карабаха" в плей-офф Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Футбол
7 ноября 2022 г. 07:15
Лига конференций УЕФА: Сегодня определится соперник Карабаха в плей-офф

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, в рамках церемонии определится соперник азербайджанского "Карабаха".

Мероприятие начнется в 17:00 по бакинскому времени. "Скакуны", занявшие третье место в группе G Лиги Европы УЕФА, встретятся с одной из восьми команд, занявших второе место в своих группах в Лиге конференций.

Потенциальными соперниками чемпиона Азербайджана, который попал в корзину несеяных, будут "Фиорентина" (Италия), "Базель" (Швейцария), "Днепр-1" (Украина), "Гент", "Андерлехт" (оба Бельгия), ЧФР (Румыния), "Лех" (Польша) и "Партизан" (Сербия).

Сеяные
"Андерлехт" (Бельгия)
"Базель" (Швейцария)
"ЧФР" (Румыния)
"Днепр-1" (Украина)
"Фиорентина" (Италия)
"Гент" (Бельгия)
"Лех" (Польша)
"Партизан" (Сербия)

Несеяные
АЕК (Ларнака, Кипр)
"Будё Глимт" (Норвегия)
"Брага" (Португалия)
"Лацио" (Италия)
"Лудогорец" (Болгария)
"Карабах" (Азербайджан)
"Шериф" (Молдова)
"Трабзонспор" (Турция)

Отметим, что первые игры плей-офф пройдут 16 февраля 2023 года, а ответные матчи - 23 февраля. Первую игру "Карабах", как и все клубы из корзины несеяных, сыграет дома.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Qarabağ"ın pley-offdakı rəqibi bəlli olur

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