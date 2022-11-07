Лига конференций УЕФА: Сегодня определится соперник "Карабаха" в плей-офф

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report , в рамках церемонии определится соперник азербайджанского "Карабаха".

Мероприятие начнется в 17:00 по бакинскому времени. "Скакуны", занявшие третье место в группе G Лиги Европы УЕФА, встретятся с одной из восьми команд, занявших второе место в своих группах в Лиге конференций.

Потенциальными соперниками чемпиона Азербайджана, который попал в корзину несеяных, будут "Фиорентина" (Италия), "Базель" (Швейцария), "Днепр-1" (Украина), "Гент", "Андерлехт" (оба Бельгия), ЧФР (Румыния), "Лех" (Польша) и "Партизан" (Сербия).

Сеяные

"Андерлехт" (Бельгия)

"Базель" (Швейцария)

"ЧФР" (Румыния)

"Днепр-1" (Украина)

"Фиорентина" (Италия)

"Гент" (Бельгия)

"Лех" (Польша)

"Партизан" (Сербия)

Несеяные

АЕК (Ларнака, Кипр)

"Будё Глимт" (Норвегия)

"Брага" (Португалия)

"Лацио" (Италия)

"Лудогорец" (Болгария)

"Карабах" (Азербайджан)

"Шериф" (Молдова)

"Трабзонспор" (Турция)

Отметим, что первые игры плей-офф пройдут 16 февраля 2023 года, а ответные матчи - 23 февраля. Первую игру "Карабах", как и все клубы из корзины несеяных, сыграет дома.