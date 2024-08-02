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Лига конференций УЕФА: "Сабах" прошел в следующий этап

Лига конференций УЕФА: "Сабах" прошел в следующий этап Азербайджанских клуб "Сабах" встретился с израильским "Маккаби" в ответном матче второго квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА.
Футбол
2 августа 2024 г. 00:08
Лига конференций УЕФА: Сабах прошел в следующий этап

Азербайджанских клуб "Сабах" встретился с израильским "Маккаби" в ответном матче второго квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, матч на бакинском стадионе Bank Respublika Arena завершилась победой гостей со счетом 6:3.

Поскольку представитель Азербайджана выиграл на выезде со счетом 3:0, общий счет противостояния стал равным, и для определения победителя были сыграны два экстра-тайма по 15 минут. Однако и дополнительное время не выявило сильнейшего, поэтому команды сразились в серии пенальти.

Оказавшийся более точным ФК "Сабах" (3:2) вышел в третий классификационный этап Лиги конференций УЕФА.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUEFA Konfrans Liqası: "Sabah" növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb- YENİLƏNİB - 10

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