Лига Конференций УЕФА: подведены итоги первых матчей 1/8 финала

В рамках 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА состоялись еще семь матчей.

В рамках 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА состоялись еще семь матчей.

Как передает Report , игру данного этапа между "Шерифом" (Молдова) и "Ниццей" (Франция) судила бригада под руководством рефери ФИФА из Азербайджана Алияра Агаева. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Бельгийский "Гент", обыгравший "Карабах" на стадии плей-офф турнира, потерял очки в домашнем матче с турецким "Башакшехиром" - 1:1.

Лига конференций УЕФА

1/8 финала, первые игры

9 марта

21:45. "АЕК" (Ларнака, Кипр) – "Вест Хэм" (Англия) – 0:2

21:45. "Шериф" (Молдова) — "Ницца" (Франция) — 0:1

21:45. "Андерлехт" (Бельгия) — "Вильярреал" (Испания) — 1:1

Лига конференций УЕФА

1/8 финала, первые игры

10 марта

00:00. "Фиорентина" (Италия) — "Сивасспор" (Турция) — 1:0

00:00. "Лех" (Польша) – "Юргорден" (Швеция) – 2:0

00:00. "Базель" (Швейцария) – "Слован" (Словакия) – 2:2

Напомним, что первая игра 1/8 финала турнира прошла 7 марта. Итальянский "Лацио" дома проиграл нидерландскому "АЗ Алкмаару" со счетом 1:2.