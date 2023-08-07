Лига конференций УЕФА: Определяются потенциальные соперники "Нефтчи" и "Сабаха"

Сегодня в Швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает
Подопечные Мурада Мусаева вошли в корзину сеяных, а команда Адриана Муту - несеяных.
В третьем квалификационном раунде Лиги конференций "Сабах" сыграет с сербским "Партизаном", а "Нефтчи" - с турецким "Бешикташем".
Сеяные:
"Айнтрахт" (Германия)
"Лилль" (Франция)
"Астон Вилла" (Англия)
"Фиорентина" (Италия)
"Брюгге" (Бельгия) - "Акурейри" (Исландия)
"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) - "Санта-Колома" (Андорра)
"Гент" (Бельгия) - "Погон" (Польша)
"Динамо" (Киев, Украина) - "Арис" (Греция)
"Фенербахче" (Турция) - "Марибор" (Словения)
"Мидтюльлан" (Дания) - "Омония" (Кипр)
"Партизан" (Сербия) - "Сабах" (Азербайджан)
ПАОК (Греция) - "Хайдук" (Хорватия)
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - АЕК (Кипр)
"Виктория" (Чехия) - "Гзира" (Мальта)
"Будё Глимт" (Норвегия) - "Пюник" (Армения)
Проигравший в паре "Славия" (Чехия) - "Днепр-1" (Украина) Лиги Европы
Проигравший в паре "Олимпиакос" (Греция) - "Генк" (Бельгия) Лиги Европы
Несеяные
"Осасуна" (Испания)
"Лех" (Польша) - "Спартак" (Словакия)
"Рапид" (Австрия) - "Дебрецен" (Венгрия)
"Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Левски" (Болгария)
АПОЭЛ (Кипр) - "Дила" (Грузия)
"Бешикташ" (Турция) - "Нефтчи" (Азербайджан)
"Твенте" (Нидерланды) - "Рига" (Латвия)
"Риека" (Хорватия) - "Торсхавн" (Фарерские острова)
"Арука" (Португалия) - "Бранн" (Норвегия)
"Стяуа" (Румыния) - "Нордшелланд" (Дания)
"Легия" (Польша) - "Австрия" (Австрия)
"Русенборг" (Норвегия) - "Хартс" (Шотландия)
"Осиек" (Хорватия) - "Адана Демирспор" (Турция)
"Хиберниан" (Шотландия) - "Люцерн" (Швейцария)
"Тобол" (Казахстан) - "Дерри Сити" (Ирландия)
"Сепси" (Румыния) - "Актобе" (Казахстан)
"Целее" (Словения) - "Неман" (Беларусь).
Отметим, что игры плей-офф Лиги конференций УЕФА состоятся 24 и 31 августа.