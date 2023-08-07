Лига конференций УЕФА: Определяются потенциальные соперники "Нефтчи" и "Сабаха"

Сегодня в Швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Сегодня в Швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report , мероприятие стартует в 16:00 по бакинскому времени. По итогам жеребьевки определятся потенциальные соперники азербайджанских клубов "Нефтчи" и "Сабах".

Подопечные Мурада Мусаева вошли в корзину сеяных, а команда Адриана Муту - несеяных.

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций "Сабах" сыграет с сербским "Партизаном", а "Нефтчи" - с турецким "Бешикташем".

Сеяные:

"Айнтрахт" (Германия)

"Лилль" (Франция)

"Астон Вилла" (Англия)

"Фиорентина" (Италия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Акурейри" (Исландия)

"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) - "Санта-Колома" (Андорра)

"Гент" (Бельгия) - "Погон" (Польша)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Арис" (Греция)

"Фенербахче" (Турция) - "Марибор" (Словения)

"Мидтюльлан" (Дания) - "Омония" (Кипр)

"Партизан" (Сербия) - "Сабах" (Азербайджан)

ПАОК (Греция) - "Хайдук" (Хорватия)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - АЕК (Кипр)

"Виктория" (Чехия) - "Гзира" (Мальта)

"Будё Глимт" (Норвегия) - "Пюник" (Армения)

Проигравший в паре "Славия" (Чехия) - "Днепр-1" (Украина) Лиги Европы

Проигравший в паре "Олимпиакос" (Греция) - "Генк" (Бельгия) Лиги Европы

Несеяные

"Осасуна" (Испания)

"Лех" (Польша) - "Спартак" (Словакия)

"Рапид" (Австрия) - "Дебрецен" (Венгрия)

"Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Левски" (Болгария)

АПОЭЛ (Кипр) - "Дила" (Грузия)

"Бешикташ" (Турция) - "Нефтчи" (Азербайджан)

"Твенте" (Нидерланды) - "Рига" (Латвия)

"Риека" (Хорватия) - "Торсхавн" (Фарерские острова)

"Арука" (Португалия) - "Бранн" (Норвегия)

"Стяуа" (Румыния) - "Нордшелланд" (Дания)

"Легия" (Польша) - "Австрия" (Австрия)

"Русенборг" (Норвегия) - "Хартс" (Шотландия)

"Осиек" (Хорватия) - "Адана Демирспор" (Турция)

"Хиберниан" (Шотландия) - "Люцерн" (Швейцария)

"Тобол" (Казахстан) - "Дерри Сити" (Ирландия)

"Сепси" (Румыния) - "Актобе" (Казахстан)

"Целее" (Словения) - "Неман" (Беларусь).

Отметим, что игры плей-офф Лиги конференций УЕФА состоятся 24 и 31 августа.