Лига Конференций УЕФА: начался матч между "Гентом" и "Карабахом"

В Бельгии стартовал ответный матч стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА между местным "Гентом" и агдамским "Карабахом".
Как сообщает
Отметим, что в первой игре, прошедшей в Баку, "Карабах" выиграл со счетом 1:0.
Определились стартовые составы "Гента" и "Карабаха", которые сыграют в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА в Бельгии.
Как сообщает
Гент: Дави Руф, Майкл Нгадо-Нгаджуи, Брюно Годо, Джордан Торунарига, Нуриу Фортуна, Алессио Кастро-Монтес, Жюльен де Сар, Свен Кумс (к), Хон Хен Сок, Уго Кейперс, Лоран Депуатр.
Главный тренер: Хейн Ванхазебрук
Карабах: Лука Гугешашвили, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов (к), Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Ричард Алмейда, Леандро Андраде, Рамиль Шейдаев, Абделла Зубир, Муса Гурбанлы.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.
Отметим, что матч на "Геламко Арене" в Генте начнется в 00:00 (24 февраля) по бакинскому времени.