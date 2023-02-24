О нас

Лига Конференций УЕФА: начался матч между "Гентом" и "Карабахом"

Лига Конференций УЕФА: начался матч между "Гентом" и "Карабахом" Определились стартовые составы "Гента" и "Карабаха", которые сыграют в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА в Бельгии.
Футбол
24 февраля 2023 г. 00:02
Лига Конференций УЕФА: начался матч между Гентом и Карабахом

В Бельгии стартовал ответный матч стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА между местным "Гентом" и агдамским "Карабахом".

Как сообщает Report, матч на "Геламко Арене" начался в 00:00 по бакинскому времени. Игру обслуживает шотландский рефери ФИФА Уильям Коллам.

Отметим, что в первой игре, прошедшей в Баку, "Карабах" выиграл со счетом 1:0.

2023-02-23 22:42

Определились стартовые составы "Гента" и "Карабаха", которые сыграют в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА в Бельгии.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт европейской футбольной организации, с первых минут на поле выйдут следующие игроки:

Гент: Дави Руф, Майкл Нгадо-Нгаджуи, Брюно Годо, Джордан Торунарига, Нуриу Фортуна, Алессио Кастро-Монтес, Жюльен де Сар, Свен Кумс (к), Хон Хен Сок, Уго Кейперс, Лоран Депуатр.
Главный тренер: Хейн Ванхазебрук

Карабах: Лука Гугешашвили, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов (к), Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Ричард Алмейда, Леандро Андраде, Рамиль Шейдаев, Абделла Зубир, Муса Гурбанлы.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

Отметим, что матч на "Геламко Арене" в Генте начнется в 00:00 (24 февраля) по бакинскому времени.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Gent" - "Qarabağ" oyunu başlayıb

Другие новости из категории

Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании
Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании
23 февраля 2023 г. 21:41
Фарид Гаибов об ответном матче Карабаха: Мы верим
Фарид Гаибов об ответном матче "Карабаха": Мы верим
23 февраля 2023 г. 08:46
Лига конференций: Сегодня завершатся матчи плей-офф
Лига конференций: Сегодня завершатся матчи плей-офф
23 февраля 2023 г. 08:19
Лига Европы: Барселона и Манчестер Юнайтед выявят победителя
Лига Европы: "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" выявят победителя
23 февраля 2023 г. 07:52
Лига конференций: Сегодня Карабах сыграет ответный матч с Гентом
Лига конференций: Сегодня "Карабах" сыграет ответный матч с "Гентом"
23 февраля 2023 г. 07:31
ЛЧ: Манчестер Сити и Лейпциг сыграли вничью, Интер обыграл Порту
ЛЧ: "Манчестер Сити" и "Лейпциг" сыграли вничью, "Интер" обыграл "Порту"
23 февраля 2023 г. 02:22
Гурбан Гурбанов: В ответном матче нам придется потратить больше сил
Гурбан Гурбанов: В ответном матче нам придется потратить больше сил
22 февраля 2023 г. 22:12
Посол Великобритании в Азербайджане и государственный министр посетили памятник Тофику Бахрамову
Посол Великобритании в Азербайджане и государственный министр посетили памятник Тофику Бахрамову
22 февраля 2023 г. 18:37
На матч Гент - Карабах продано 9 тыс. билетов
На матч "Гент" - "Карабах" продано 9 тыс. билетов
22 февраля 2023 г. 09:44
Бензема повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Бензема повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов
22 февраля 2023 г. 09:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi