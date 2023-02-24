Лига Конференций УЕФА: начался матч между "Гентом" и "Карабахом"

Определились стартовые составы "Гента" и "Карабаха", которые сыграют в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА в Бельгии.

В Бельгии стартовал ответный матч стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА между местным "Гентом" и агдамским "Карабахом".

Как сообщает Report , матч на "Геламко Арене" начался в 00:00 по бакинскому времени. Игру обслуживает шотландский рефери ФИФА Уильям Коллам.

Отметим, что в первой игре, прошедшей в Баку, "Карабах" выиграл со счетом 1:0.

2023-02-23 22:42

Определились стартовые составы "Гента" и "Карабаха", которые сыграют в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА в Бельгии.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт европейской футбольной организации, с первых минут на поле выйдут следующие игроки:

Гент: Дави Руф, Майкл Нгадо-Нгаджуи, Брюно Годо, Джордан Торунарига, Нуриу Фортуна, Алессио Кастро-Монтес, Жюльен де Сар, Свен Кумс (к), Хон Хен Сок, Уго Кейперс, Лоран Депуатр.

Главный тренер: Хейн Ванхазебрук

Карабах: Лука Гугешашвили, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов (к), Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Ричард Алмейда, Леандро Андраде, Рамиль Шейдаев, Абделла Зубир, Муса Гурбанлы.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

Отметим, что матч на "Геламко Арене" в Генте начнется в 00:00 (24 февраля) по бакинскому времени.