Лига Конференций УЕФА: определились два полуфиналиста турнира

Определились два полуфиналиста Лиги Конференций УЕФА.

Определились два полуфиналиста Лиги Конференций УЕФА.

Как передает Report , путевку в 1/2 финала завоевали итальянская "Фиорентина" и нидерландский "АЗ Алкмаар".

Несмотря на поражение со счетом 2:3 в ответном матче 1/4 финала с польским "Лехом", итальянцы вышли в следующий раунд благодаря выездной победе в первой игре со счетом 1:4.

В другом четвертьфинальном матче между нидерландским "АЗ Алкмааром" и бельгийским "Андерлехтом" победитель определился в серии пенальти. В основное время игры хозяева завоевали победу со счетом 2:0. Поскольку первая игра, прошедшая в Бельгии, также завершилась победой хозяев с аналогичным счетом, было сыграно дополнительное время. Однако, и в овертайме цифры на табло не изменились. В серии послематчевых пенальти точнее оказались нидерландцы - 4:1.

Лига конференций УЕФА

1/4 финала

20 апреля

20:45. "Фиорентина" (Италия) — "Лех" (Польша) — 2:3

Голы: Риккардо Соттил, 78', Гаэтано Кастровилли, 90+2' - Афонсу Соуза, 9', Кристоффер Вельде, 64' (с пенальти), Артур Собех, 69'.

Первая игра - 4:1

20:45. "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Андерлехт" (Бельгия) — 2:0 (в серии пенальти — 4:1)

Голы: Вангелис Павлидис, 5' (пенальти), 13'.

Первая игра - 0:2