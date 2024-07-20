Лига конференций УЕФА: На матч "Сумгайыт" - "Фехервар" продано 3 300 билетов

На матч "Фехервар" - "Сумгайыт" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА продано 3 300 билетов.

На матч "Фехервар" - "Сумгайыт" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА продано 3 300 билетов.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба клуба "Сумгайыт".

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az, в Сумгайытском региональном центре "ASAN Xidmət №1", ​​а также с 22 июля в кассе Сумгайытского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде. Цены в зависимости от сектора составляют от 5 до 25 манатов.

Свой первый матч против "Фехервара" в Лиге Конференций "Сумгайыт" проведет 25 июля дома, а ответный – 31 июля в Венгрии.