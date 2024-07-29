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Лига конференций УЕФА: На матч "Сабах" - "Маккаби" продано 3 тысячи билетов

Лига конференций УЕФА: На матч "Сабах" - "Маккаби" продано 3 тысячи билетов На матч "Сабах" – "Маккаби" (Хайфа, Израиль), который пройдет в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, продано 3 тысячи билетов.
Футбол
29 июля 2024 г. 19:16
Лига конференций УЕФА: На матч Сабах - Маккаби продано 3 тысячи билетов

На матч "Сабах" – "Маккаби" (Хайфа, Израиль), который пройдет в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, продано 3 тысячи билетов.

Об этом Report сказал руководитель пресс-службы бакинского клуба Эльнур Гамидов.

По его словам, с завтрашнего дня билеты будут продаваться в кассах "Банк Республика Арена", а перед игрой планируется организовать фан-зону для болельщиков.

Отметим, что ответный матч между "Сабах" и "Маккаби" пройдет 1 августа в Баку. В первом матче в Венгрии бакинский клуб выиграл со счетом 3:0.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Konfrans Liqası: "Sabah" -"Makkabi" matçına 3000 bilet satılıb

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