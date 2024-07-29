Лига конференций УЕФА: На матч "Сабах" - "Маккаби" продано 3 тысячи билетов

На матч "Сабах" – "Маккаби" (Хайфа, Израиль), который пройдет в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, продано 3 тысячи билетов.

На матч "Сабах" – "Маккаби" (Хайфа, Израиль), который пройдет в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, продано 3 тысячи билетов.

Об этом Report сказал руководитель пресс-службы бакинского клуба Эльнур Гамидов.

По его словам, с завтрашнего дня билеты будут продаваться в кассах "Банк Республика Арена", а перед игрой планируется организовать фан-зону для болельщиков.

Отметим, что ответный матч между "Сабах" и "Маккаби" пройдет 1 августа в Баку. В первом матче в Венгрии бакинский клуб выиграл со счетом 3:0.