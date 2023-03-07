Лига конференций УЕФА: "Лацио" проиграл в домашнем матче

Дан старт 1/8 финалу Лиги конференций УЕФА.
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Итальянский "Лацио" принял "АЗ Алкмаар" из Нидерландов. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:2.
Счет в матче на 18-й минуте открыл игрок хозяев Педро Родригес. На последней минуте первого тайма гости сравняли счет, отличился Вангелис Павлидис. Итоговый счет определил Милош Керкез на 62-й минуте - 1:2.
Ответный матч между командами состоится 16 марта.
Лига конференций УЕФА
1/8 финала, первая игра
7 марта
21:45. "Лацио" (Италия) — "АЗ Алкмаар" (Нидерланды) — 1:2
Голы: Педро Родригес, 18 – Вангелис Павлидис, 45', Милош Керкес, 62'.
Судья: Гленн Нюберг (Швеция).
Римский олимпийский стадион.
Отметим, что остальные матчи 1/8 финала пройдут 9 марта.