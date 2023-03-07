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Лига конференций УЕФА: "Лацио" проиграл в домашнем матче

Лига конференций УЕФА: "Лацио" проиграл в домашнем матче Дан старт 1/8 финалу Лиги конференций УЕФА.
Футбол
7 марта 2023 г. 23:53
Лига конференций УЕФА: Лацио проиграл в домашнем матче

Дан старт 1/8 финалу Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоялся один матч.

Итальянский "Лацио" принял "АЗ Алкмаар" из Нидерландов. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:2.

Счет в матче на 18-й минуте открыл игрок хозяев Педро Родригес. На последней минуте первого тайма гости сравняли счет, отличился Вангелис Павлидис. Итоговый счет определил Милош Керкез на 62-й минуте - 1:2.

Ответный матч между командами состоится 16 марта.

Лига конференций УЕФА

1/8 финала, первая игра

7 марта

21:45. "Лацио" (Италия) — "АЗ Алкмаар" (Нидерланды) — 1:2
Голы: Педро Родригес, 18 – Вангелис Павлидис, 45', Милош Керкес, 62'.
Судья: Гленн Нюберг (Швеция).
Римский олимпийский стадион.

Отметим, что остальные матчи 1/8 финала пройдут 9 марта.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Latsio" öz meydanında uduzub

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