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Лига конференций УЕФА: "Карабах" в десятке непобедимых команд

Лига конференций УЕФА: "Карабах" в десятке непобедимых команд Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" - одна из 10 команд, не проигравших в групповом этапе Лиги конференций УЕФА.
Футбол
22 октября 2021 г. 13:20
Лига конференций УЕФА: Карабах в десятке непобедимых команд

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" - одна из 10 команд, не проигравших в групповом этапе Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, агдамский клуб, имеющий в своем активе 2 победы и 1 ничью, уступает только бельгийскому "Генту". Данный коллектив выиграл все три встречи в группе B.

После "Гента" и "Карабаха" в десятку непобедимых команд вошли также австрийский ЛАСК, швейцарский "Базель", норвежский "Будё-Глимт", израильский "Маккаби" (Тель-Авив), французский "Лилль", греческий ПАОК, нидерландские "Фейеноорд" и "Алкмар Занстрек".

Накануне "Карабах" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку одержал победу над казахстанским "Кайратом" (2:1).

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Qarabağ" 10 məğlubedilməz komandadan biridir

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