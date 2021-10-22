Лига конференций УЕФА: "Карабах" в десятке непобедимых команд

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" - одна из 10 команд, не проигравших в групповом этапе Лиги конференций УЕФА.

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" - одна из 10 команд, не проигравших в групповом этапе Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, агдамский клуб, имеющий в своем активе 2 победы и 1 ничью, уступает только бельгийскому "Генту". Данный коллектив выиграл все три встречи в группе B.

После "Гента" и "Карабаха" в десятку непобедимых команд вошли также австрийский ЛАСК, швейцарский "Базель", норвежский "Будё-Глимт", израильский "Маккаби" (Тель-Авив), французский "Лилль", греческий ПАОК, нидерландские "Фейеноорд" и "Алкмар Занстрек".

Накануне "Карабах" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку одержал победу над казахстанским "Кайратом" (2:1).