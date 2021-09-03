Лига конференций УЕФА: "Карабах" обнародовал заявку на групповые игры

"Карабах" обнародовал заявку на игры группового этапа Лиги конференций УЕФА.
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт агдамского представителя, в список вошли 4 вратаря, 10 защитников, 10 полузащитников и 3 нападающих.
Вратари: 1. Шахруддин Мухаммедалиев, 12. Эмиль Балаев, 89. Амин Рамазанов, 94. Айхан Аразлы.
Защитники: 4. Рахиль Мамедов, 5. Максим Медведев, 13.Бахлул Мустафазаде, 24. Замик Алиев, 29. Марко Вешович, 30. Аббас Гусейнов, 44. Эльвин Джафаргулиев, 55. Бадави Гусейнов, 81. Кевин Медина, 83. Нихад Гулиев.
Полузащитники: 2. Гара Гараев, 6. Патрик Андраде, 7. Ричард Алмейда, 10. Абдуллах Зубир, 11. Хайме Ромеро, 18. Исмаил Ибрагимли, 19. Филип Озобич, 20. Кади Боргес, 27. Торал Байрамов, 28. Гусейн Гусейнзаде.
Нападающие: 22. Муса Гурбанлы, 25. Ибрагим Ваджи, 77. Рамиль Шейдаев.