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Лига конференций УЕФА: "Карабах" обнародовал заявку на групповые игры

Лига конференций УЕФА: "Карабах" обнародовал заявку на групповые игры "Карабах" обнародовал заявку на игры группового этапа Лиги конференций УЕФА.
Футбол
3 сентября 2021 г. 12:21
Лига конференций УЕФА: Карабах обнародовал заявку на групповые игры

"Карабах" обнародовал заявку на игры группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт агдамского представителя, в список вошли 4 вратаря, 10 защитников, 10 полузащитников и 3 нападающих.

Вратари: 1. Шахруддин Мухаммедалиев, 12. Эмиль Балаев, 89. Амин Рамазанов, 94. Айхан Аразлы.

Защитники: 4. Рахиль Мамедов, 5. Максим Медведев, 13.Бахлул Мустафазаде, 24. Замик Алиев, 29. Марко Вешович, 30. Аббас Гусейнов, 44. Эльвин Джафаргулиев, 55. Бадави Гусейнов, 81. Кевин Медина, 83. Нихад Гулиев.

Полузащитники: 2. Гара Гараев, 6. Патрик Андраде, 7. Ричард Алмейда, 10. Абдуллах Зубир, 11. Хайме Ромеро, 18. Исмаил Ибрагимли, 19. Филип Озобич, 20. Кади Боргес, 27. Торал Байрамов, 28. Гусейн Гусейнзаде.

Нападающие: 22. Муса Гурбанлы, 25. Ибрагим Ваджи, 77. Рамиль Шейдаев.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Qarabağ" qrup oyunları üçün iştirak ərizəsini açıqlayıb

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