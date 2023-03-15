Лига Конференций УЕФА: "Гент" вышел в 1/4 финала, одолев турецкий "Башакшехир"

Бельгийский "Гент" на выезде выиграл у турецкого "Башакшехира" в ответном матче 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА.

Бельгийский "Гент" на выезде выиграл у турецкого "Башакшехира" в ответном матче 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА.

Как сообщает Report , игра завершилась со счетом 1:4. Первая встреча, прошедшая в Бельгии, завершилась ничьей (1:1).

Исход матча определил нигерийский нападающий "Гента", оформив хэт-трик за четыре минуты (31, 32, 34-я минуты). Четвертый гол бельгийцев забил на 37-й минуте Уго Кёйперс. Единственный гол хозяева забили на 88-й минуте, отличился Аднан Янузай.

Лига конференций УЕФА

1/8 финала, ответные игры

15 марта

21:00. "Башакшехир" (Турция) — "Гент" (Бельгия) — 1:4

Голы: Аднан Янузай, 88 – Гифт Эммануэль Орбан, 31'; 32'; 34'. Уго Кёйперс, 37'.

Судья: Бенуа Бастьен (Франция).

Отметим, что остальные ответные игры данной стадии пройдут 16 марта.