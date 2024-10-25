Лига конференций УЕФА: "Фиорентина" и "Челси" на выезде обыграли соперников

В рамках общего этапа Лиги конференций УЕФА прошли матчи 2-го тура.
Как сообщает
Английский "Челси" на выезде разгромил греческий "Панатинаикос", итальянская "Фиорентина" одержала уверенную победу над швейцарским "Санкт-Галленом". Турецкий "Башакшехир" крупно проиграл словенскому "Целе".
Лига конференций УЕФА
Групповой этап
2-й тур
24 октября
18:30. "Викингур" (Исландия) - "Серкль Брюгге" (Бельгия) 3:1
20:45. "Гент" (Бельгия) - "Мольде" (Норвегия) 2:1
20:45. "Юргорден" (Швеция) - "Витория" (Португалия) 1:2
20:45. АПОЭЛ (Кипр) - "Борац" (Босния и Герцеговина) 0:1
20:45. "Рапид" (Австрия) - "Ноа" (Армения) 1:0
20:45. "Хартс" (Шотландия) - "Омония" (Кипр) 2:0
20:45. "Санкт-Галлен" (Швейцария) - "Фиорентина" (Италия) 2:4
20:45. "Панатинаикос" (Греция) - "Челси" (Англия) 1:4
20:45. "Ягеллония" (Польша) - "Петрокуб" (Молдова) 2:0
20:45. "Целе" (Словения) - "Башакшехир" (Турция) 5:1
20:45. "Ларн" (Северная Ирландия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) 1:4
23:00. "Бетис" (Испания) - "Копенгаген" (Дания) 1:1
23:00. ХИК (Финляндия) - "Динамо" (Минск, Беларусь) 1:0
23:00. "Олимпия" (Словения) - ЛАСК (Австрия) 2:0
23:00. ТНС (Уэльс) - "Астана" (Казахстан) 2:0
23:00. "Млада-Болеслав" (Чехия) - "Лугано" (Швейцария) 0:1
23:00. ТСК (Сербия) - "Легия" (Польша) 0:3
23:00. "Пафос" (Кипр) - "Хайденхайм" (Германия) 0:1
Отметим, что матчи 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА начнутся 7 ноября.