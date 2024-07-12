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Лига конференций УЕФА: Билеты на матч "Сабах" - "Маккаби" поступят в продажу сегодня

Лига конференций УЕФА: Билеты на матч "Сабах" - "Маккаби" поступят в продажу сегодня Билеты на матч “Сабах” (Азербайджан) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль), который состоится в рамках II квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА, поступят в продажу сегодня, с 19:00.
Футбол
12 июля 2024 г. 13:29
Лига конференций УЕФА: Билеты на матч Сабах - Маккаби поступят в продажу сегодня

Билеты на матч “Сабах” (Азербайджан) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль), который состоится в рамках II квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА, поступят в продажу сегодня, с 19:00.

Как сообщили Report в пресс-службе столичного клуба, билеты будет можно приобрести онлайн на iticket.az.

Продажу билетов в кассах и других торговых точках Bank Respublika Arena планируется начать в ближайшие дни. Цены на билеты варьируются от 2 до 10 манатов.

Отметим, что матч ”Сабах" – "Маккаби“ состоится 1 августа в 20:00 на стадионе Bank Respublika Arena.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Konfrans Liqası: "Sabah" - "Makkabi" oyununun biletləri bu gün satışa çıxarılacaq

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