Лига конференций УЕФА: Билеты на матч "Сабах" - "Маккаби" поступят в продажу сегодня

Билеты на матч “Сабах” (Азербайджан) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль), который состоится в рамках II квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА, поступят в продажу сегодня, с 19:00.

Билеты на матч “Сабах” (Азербайджан) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль), который состоится в рамках II квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА, поступят в продажу сегодня, с 19:00.

Как сообщили Report в пресс-службе столичного клуба, билеты будет можно приобрести онлайн на iticket.az.

Продажу билетов в кассах и других торговых точках Bank Respublika Arena планируется начать в ближайшие дни. Цены на билеты варьируются от 2 до 10 манатов.

Отметим, что матч ”Сабах" – "Маккаби“ состоится 1 августа в 20:00 на стадионе Bank Respublika Arena.