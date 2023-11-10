Лига конференций УЕФА: "Бешикташ" проиграл домашний матч, "Фенербахче" уступил на выезде

Представляющие Турцию в Лиге конференций УЕФА "Бешикташ" и "Фенербахче" проиграли в своих матчах 4-го тура группового этапа турнира.
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"Бешикташ" считался фаворитом встречи, однако проиграл на своем поле со счетом 1:2. У гостей дубль оформил Фарис Мумбанья (38-я и 49-я минуты), в составе хозяев отличился Тайфур Бингёль (64-я).
После четырех сыгранных матчей турецкий клуб по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице группы D, имея в активе лишь одно очко. "Будё-Глимт" благодаря этой победе набрал семь очков и занимает второе место.
Второй стамбульский клуб в турнире "Фенербахче" на выезде в Болгарии встретился с местным "Лудогорцем". Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Первый гол в матче забил на 18-й минуте игрок болгарского клуба Якуб Пиотровски. На второй добавленной к основному времени игры минуте окончательный счет установил бразилец Руан Секо.
Несмотря на поражение, "Фенербахче" продолжает лидировать в группе Н, набрав 9 очков в четырех матчах. "Лудогорец" идет третьим с шестью очками.