Лига конференций УЕФА: "Бешикташ" проиграл домашний матч, "Фенербахче" уступил на выезде

Представляющие Турцию в Лиге конференций УЕФА "Бешикташ" и "Фенербахче" проиграли в своих матчах 4-го тура группового этапа турнира.

Представляющие Турцию в Лиге конференций УЕФА "Бешикташ" и "Фенербахче" проиграли в своих матчах 4-го тура группового этапа турнира.

Как сообщает Report , "черные орлы" принимали в Стамбуле норвежский "Будё-Глимт".

"Бешикташ" считался фаворитом встречи, однако проиграл на своем поле со счетом 1:2. У гостей дубль оформил Фарис Мумбанья (38-я и 49-я минуты), в составе хозяев отличился Тайфур Бингёль (64-я).

После четырех сыгранных матчей турецкий клуб по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице группы D, имея в активе лишь одно очко. "Будё-Глимт" благодаря этой победе набрал семь очков и занимает второе место.

Второй стамбульский клуб в турнире "Фенербахче" на выезде в Болгарии встретился с местным "Лудогорцем". Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил на 18-й минуте игрок болгарского клуба Якуб Пиотровски. На второй добавленной к основному времени игры минуте окончательный счет установил бразилец Руан Секо.

Несмотря на поражение, "Фенербахче" продолжает лидировать в группе Н, набрав 9 очков в четырех матчах. "Лудогорец" идет третьим с шестью очками.