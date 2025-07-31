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Лига конференций УЕФА: Азербайджанские клубы проведут ответные матчи

Лига конференций УЕФА: Азербайджанские клубы проведут ответные матчи Азербайджанские клубы "Зиря", "Сабах" и "Араз-Нахчыван" сегодня проведут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Футбол
31 июля 2025 г. 10:04
Лига конференций УЕФА: Азербайджанские клубы проведут ответные матчи

Азербайджанские клубы "Зиря", "Сабах" и "Араз-Нахчыван" сегодня проведут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, "Зиря" на выезде сыграет с "Хайдуком". Матч начнется в 23:00 и пройдет на стадионе Polyud в Сплите (Хорватия). Первая игра между командами завершилась со счетом 1:1.

Победитель пары "Хайдук" - "Зиря" встретится в следующем раунде с победителем в паре "Атлетик" (Андорра) - "Динамо Сити" (Албания).

"Сабах" встретится в Баку с "Петрокубом". Азербайджанская команда в первом матче в гостях обыграла молдавский клуб со счетом 2:1.

Победитель этой пары встретится с проигравшим в матче "Левски" (Болгария) – "Брага" (Португалия) во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

"Араз-Нахчыван" сыграет на выезде с греческим "Арисом". Подопечные Эльмара Бахшиева одержали в первом матче победу со счетом 2:1.

Победитель этой пары в третьем квалификационном раунде турнира сыграет с победителем противостояния "Омония" (Кипр) – "Торпедо" (Грузия).

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Версия на азербайджанском языке UEFA Konfrans Liqası: Azərbaycan klubları cavab matçlarını keçirəcəklər

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