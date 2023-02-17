Лига Конференций: "Трабзонспор" и "Лацио" добились домашних побед

Завершились первые игры плей-офф Лиги Конференций УЕФА.

Завершились первые игры плей-офф Лиги Конференций УЕФА.

Как передает Report, "Лацио" на своем поле принимал "ЧФР Клуж". Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу итальянского клуба.

На 15-й минуте Патрисио Габаррон был удален с поля после получения прямой красной карточки. На 45+4 минуте Чиро Иммобиле с передачи Фелипе Андерсона забил единственный гол в игре.

Лига Конференций УЕФА

Стадия плей-офф, первые игры

16 февраля

00:00. "Лацио" (Италия) - "ЧФР Клуж" (Румыния) - 1:0

00:00. АЕК (Ларнака, Кипр) - "Днепр-1" (Украина) - 1:0

00:00. "Шериф" (Молдова) - "Партизан" (Сербия) - 0:1

00:00. "Лудогорец" (Болгария) - "Андерлехт" (Бельгия) - 1:0

21:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Гент" (Бельгия) - 1:0

21:45. "Трабзонспор" (Турция) - "Базель" (Швейцария) - 1:0

21:45. "Будо Глимт" (Норвегия) - "Лех" (Польша) - 0:0

21:45. "Брага" (Португалия) - "Фиорентина" (Италия) - 0:4.

Отметим, что ответные матчи этого тура состоятся 23 февраля.