Лига конференций: Стартуют матчи группового этапа

Сегодня стартует групповой этап Лиги конференций УЕФА по футболу.

Сегодня стартует групповой этап Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, все игры первого тура пройдут в один день.

Лига конференций УЕФА

Групповой этап, I тур

8 сентября

Группа А

20:45. "Хартс" (Шотландия) – "Башакшехир" (Турция)

20:45. "Фиорентина" (Италия) - РФШ (Латвия)

Группа В

20:45. "Андерлехт" (Бельгия) – "Силькеборг" (Дания)

23:00. "Вест Хэм" (Англия) - "Стяуа" (Румыния)

Группа С

20:45. "Вильярреал" (Испания) - "Лекс" (Польша)

20:45. "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) – "Австрия" (Вена, Австрия)

Группа D

20:45. "Ницца" (Франция) - "Кёльн" (Германия)

20:45. "Словацко" (Чехия) - "Партизан" (Сербия)

Группа Е

23:00. "Днепр-1" (Украина) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

23:00. "Вадуц" (Лихтенштейн) - "Аполлон" (Лимассол, Кипр)

Группа F

23:00. "Мольде" (Норвегия) - "Гент" (Бельгия).

23:00. "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Юргорден" (Швеция)

Группа G

20:45. "Балкани" (Косово) - ЧФР (Румыния)

23:00. "Сивасспор" (Турция) - "Славия" (Прага, Чехия)

Группа Н

23:00. "Базель" (Швейцария) - "Пюник" (Армения)

23:00. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Жальгирис" (Литва).