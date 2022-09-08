О нас

Лига конференций: Стартуют матчи группового этапа

Лига конференций: Стартуют матчи группового этапа Сегодня стартует групповой этап Лиги конференций УЕФА по футболу.
Футбол
8 сентября 2022 г. 08:53
Лига конференций: Стартуют матчи группового этапа

Сегодня стартует групповой этап Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, все игры первого тура пройдут в один день.

Лига конференций УЕФА

Групповой этап, I тур

8 сентября

Группа А

20:45. "Хартс" (Шотландия) – "Башакшехир" (Турция)

20:45. "Фиорентина" (Италия) - РФШ (Латвия)

Группа В

20:45. "Андерлехт" (Бельгия) – "Силькеборг" (Дания)

23:00. "Вест Хэм" (Англия) - "Стяуа" (Румыния)

Группа С

20:45. "Вильярреал" (Испания) - "Лекс" (Польша)

20:45. "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) – "Австрия" (Вена, Австрия)

Группа D

20:45. "Ницца" (Франция) - "Кёльн" (Германия)

20:45. "Словацко" (Чехия) - "Партизан" (Сербия)

Группа Е

23:00. "Днепр-1" (Украина) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

23:00. "Вадуц" (Лихтенштейн) - "Аполлон" (Лимассол, Кипр)

Группа F

23:00. "Мольде" (Норвегия) - "Гент" (Бельгия).

23:00. "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Юргорден" (Швеция)

Группа G

20:45. "Балкани" (Косово) - ЧФР (Румыния)

23:00. "Сивасспор" (Турция) - "Славия" (Прага, Чехия)

Группа Н

23:00. "Базель" (Швейцария) - "Пюник" (Армения)

23:00. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Жальгирис" (Литва).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: Qrup mərhələsi start götürür

Другие новости из категории

Сегодня стартует групповой этап Лиги Европы
Сегодня стартует групповой этап Лиги Европы
8 сентября 2022 г. 08:22
Лига Европы: Карабах проведет свой первый матч группового этапа
Лига Европы: "Карабах" проведет свой первый матч группового этапа
8 сентября 2022 г. 07:56
Аргентинский футболист ПСЖ переходит в Галатасарай
Аргентинский футболист ПСЖ переходит в "Галатасарай"
8 сентября 2022 г. 02:46
ЛЧ: Бавария обыграла Интер, Наполи разгромил Ливерпуль 
ВидеоЛЧ: "Бавария" обыграла "Интер", "Наполи" разгромил "Ливерпуль" 
8 сентября 2022 г. 01:12
Карабах проводит последнюю тренировку перед игрой с Фрайбургом
"Карабах" проводит последнюю тренировку перед игрой с "Фрайбургом"
8 сентября 2022 г. 00:37
Легионер Карабаха: С нетерпением ждем игры с Фрайбургом
Легионер "Карабаха": С нетерпением ждем игры с "Фрайбургом"
7 сентября 2022 г. 23:11
Гурбан Гурбанов: Мы сыграем против очень дисциплинированной команды
Гурбан Гурбанов: Мы сыграем против очень дисциплинированной команды
7 сентября 2022 г. 22:48
Челси объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля
"Челси" объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля
7 сентября 2022 г. 14:07
Минобороны Катара и Италии подписали соглашения по обеспечению безопасности в ходе ЧМ-2022
Минобороны Катара и Италии подписали соглашения по обеспечению безопасности в ходе ЧМ-2022
7 сентября 2022 г. 08:52
Модрич провёл свой 100-й матч за «Реал» в Лиге чемпионов
Модрич провёл свой 100-й матч за «Реал» в Лиге чемпионов
7 сентября 2022 г. 08:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi