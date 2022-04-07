Лига конференций: Стартуют матчи 1/4 финала

Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА по футболу.

Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, один из четырех поединков начнется в 20:45 по бакинскому времени, а остальные три - в 23:00.

В стартовом встрече этого тура чешский клуб "Славия" (Прага) в Нидерландах сыграет с местным "Фейеноордом".

Французский "Марсель" выбивший "Карабах" из плей-офф лиги, примет греческий ПАОК.

Лига конференций УЕФА, 1/4 финала

Первые матчи

7 апреля

20:45. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Славия Прага" (Чехия)

23:00. "Марсель" (Франция) - ПАОК (Греция)

23:00. "Лестер" (Англия) - ПСВ (Нидерланды)

23:00. "Будьо Глимт" (Норвегия) - "Рома" (Италия)

Отметим, что ответный матч между командами состоится 14 апреля.