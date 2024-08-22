О нас

Лига конференций УЕФА: "Омония" забила четвертый гол в матче с "Зиря"

Лига конференций УЕФА: "Омония" забила четвертый гол в матче с "Зиря" Стартовал матч между кипрской "Омонией" и азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Футбол
22 августа 2024 г. 22:28
Лига конференций УЕФА: Омония забила четвертый гол в матче с Зиря

Кипрская "Омония" забила четвертый гол в матче с азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, на 54 минуте встречи форвард хозяев поля Мариуш Стемпиньский оформил дубль - 4:0.

22:19

Начался второй тайм в матче между кипрской "Омонией" и азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, встреча проходит на стадионе GSP в Никосии.

После первой половины игры кипрская "Омония" ведет со счетом 3:0.

22:05

Завершился первый тайм в матче между кипрской "Омонией" и азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, игроки покинули поле при счете 3:0 в пользу хозяев.

21:55

Кипрская "Омония" забила третий гол в матче с азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, на 45+1 минуте Мариуш Стемпиньский забил третий гол в ворота соперника.

21:43

Кипрская "Омония" забила второй гол в матче с азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, на 34-й минуте встречи крайний нападающий хозяев поля Вилли Семеду реализовал пенальти.

21:25

Кипрская "Омония" вышла вперед в матче с азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, на 14-й минуте встречи отличился защитник хозяев поля Амин Хаммас.

21:09

Стартовал матч между кипрской "Омонией" и азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, встреча проходит на стадионе GSP в Никосии (Кипр).

Судить матч будет эстонец Юрий Фришер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке UEFA Konfrans Liqası: "Zirə" qapısında 6-cı qolu görüb - YENİLƏNİB - 7

Самое читаемое

Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
18 августа 2024 г. 16:31
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
18 августа 2024 г. 14:52
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
19 августа 2024 г. 08:25
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
16 августа 2024 г. 00:10
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
19 августа 2024 г. 12:05
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024 г. 17:26
В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
ФотоВ Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
19 августа 2024 г. 08:15
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
18 августа 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
19 августа 2024 г. 22:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi