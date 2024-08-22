Лига конференций УЕФА: "Омония" забила четвертый гол в матче с "Зиря"

Кипрская "Омония" забила четвертый гол в матче с азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает
Начался второй тайм в матче между кипрской "Омонией" и азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как передает Report, встреча проходит на стадионе GSP в Никосии.
После первой половины игры кипрская "Омония" ведет со счетом 3:0.
Завершился первый тайм в матче между кипрской "Омонией" и азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как передает
Кипрская "Омония" забила третий гол в матче с азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как передает
Кипрская "Омония" забила второй гол в матче с азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как передает
Кипрская "Омония" вышла вперед в матче с азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как передает
Стартовал матч между кипрской "Омонией" и азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как передает
Судить матч будет эстонец Юрий Фришер.