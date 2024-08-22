Лига конференций УЕФА: "Омония" забила четвертый гол в матче с "Зиря"

Стартовал матч между кипрской "Омонией" и азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Кипрская "Омония" забила четвертый гол в матче с азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report , на 54 минуте встречи форвард хозяев поля Мариуш Стемпиньский оформил дубль - 4:0.

22:19

Начался второй тайм в матче между кипрской "Омонией" и азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, встреча проходит на стадионе GSP в Никосии.

После первой половины игры кипрская "Омония" ведет со счетом 3:0.

22:05

Завершился первый тайм в матче между кипрской "Омонией" и азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report , игроки покинули поле при счете 3:0 в пользу хозяев.

21:55

Кипрская "Омония" забила третий гол в матче с азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report , на 45+1 минуте Мариуш Стемпиньский забил третий гол в ворота соперника.

21:43

Кипрская "Омония" забила второй гол в матче с азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report , на 34-й минуте встречи крайний нападающий хозяев поля Вилли Семеду реализовал пенальти.

21:25

Кипрская "Омония" вышла вперед в матче с азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report , на 14-й минуте встречи отличился защитник хозяев поля Амин Хаммас.

21:09

Стартовал матч между кипрской "Омонией" и азербайджанским клубом "Зиря" в рамках стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report , встреча проходит на стадионе GSP в Никосии (Кипр).

Судить матч будет эстонец Юрий Фришер.