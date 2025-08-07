Лига Конференций: Начался второй тайм матча "Левски" - "Сабах"

Начался второй тайм матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА "Левски" (Болгария) - "Сабах".
Как сообщает Report, в игре, проходящей на стадионе имени Георги Аспарухова, счет не был открыт.
Матч обслуживает хорватский рефери Дуе Струкан.
23:04
Завершился первый тайм матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Левски" (Болгария) и "Сабах".
Как сообщает Report, в игре, проходящей на стадионе имени Георги Аспарухова, счет не был открыт.
Матч обслуживает хорватский рефери Дуе Струкан.
22:04
Стартовал матч III квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между "Левски" (Болгария) и "Сабах".
Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе имени Георгия Аспарухова.
Матч обслуживает хорватский рефери Дуе Струкан.