Лига Конференций: Начался второй тайм матча "Левски" - "Сабах"

Лига Конференций: Начался второй тайм матча "Левски" - "Сабах" Стартовал матч III квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между "Левски" (Болгария) и "Сабах".
Футбол
7 августа 2025 г. 23:18
Лига Конференций: Начался второй тайм матча Левски - Сабах

Начался второй тайм матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА "Левски" (Болгария) - "Сабах".

Как сообщает Report, в игре, проходящей на стадионе имени Георги Аспарухова, счет не был открыт.

Матч обслуживает хорватский рефери Дуе Струкан.

23:04

Завершился первый тайм матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Левски" (Болгария) и "Сабах".

Как сообщает Report, в игре, проходящей на стадионе имени Георги Аспарухова, счет не был открыт.

Матч обслуживает хорватский рефери Дуе Струкан.

22:04

Стартовал матч III квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между "Левски" (Болгария) и "Сабах".

Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе имени Георгия Аспарухова.

Матч обслуживает хорватский рефери Дуе Струкан.

