Лига Конференций: Начался второй тайм матча "Левски" - "Сабах"

Стартовал матч III квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между "Левски" (Болгария) и "Сабах".

Начался второй тайм матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА "Левски" (Болгария) - "Сабах".

Как сообщает Report, в игре, проходящей на стадионе имени Георги Аспарухова, счет не был открыт.

Матч обслуживает хорватский рефери Дуе Струкан.

23:04

Завершился первый тайм матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Левски" (Болгария) и "Сабах".

22:04

Стартовал матч III квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между "Левски" (Болгария) и "Сабах".

Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе имени Георгия Аспарухова.

Матч обслуживает хорватский рефери Дуе Струкан.