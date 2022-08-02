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Лига конференций: определится потенциальный соперник "Нефтчи"

Лига конференций: определится потенциальный соперник "Нефтчи" Сегодня состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Футбол
2 августа 2022 г. 08:05
Лига конференций: определится потенциальный соперник Нефтчи

Сегодня состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, на мероприятии, которое начнется в 16:00 по бакинскому времени, определится соперник "Нефтчи", единственного представителя Азербайджана на турнире.

Если "черно-белые" обыграют австрийскую команду "Рапид" (Вена) в III квалификационном раунде, то попадут в корзину несеяных.

Потенциальным соперником азербайджанского клуба является французская "Ницца", победитель пары "Хайдук" (Сплит, Хорватия) - "Витория" (Португалия), победитель пары "Вадуц" (Лихтенштейн) - "Коньяспор" (Турция) и "Викинг" (Норвегия) - "Слайго Роверс" (Ирландия) станет победителем пары.

Отметим, что первый матч раунда плей-офф состоится 18 августа, а ответный матч состоится 25 августа. Первую встречу "Нефтчи" проведет с "Рапидом" четвертого августа в Баку, а ответный матч - 11 августа на выезде.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: Bu gün "Neftçi"nin potensial rəqibi bəlli olacaq

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