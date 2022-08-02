Лига конференций: определится потенциальный соперник "Нефтчи"

Сегодня состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Сегодня состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report , на мероприятии, которое начнется в 16:00 по бакинскому времени, определится соперник "Нефтчи", единственного представителя Азербайджана на турнире.

Если "черно-белые" обыграют австрийскую команду "Рапид" (Вена) в III квалификационном раунде, то попадут в корзину несеяных.

Потенциальным соперником азербайджанского клуба является французская "Ницца", победитель пары "Хайдук" (Сплит, Хорватия) - "Витория" (Португалия), победитель пары "Вадуц" (Лихтенштейн) - "Коньяспор" (Турция) и "Викинг" (Норвегия) - "Слайго Роверс" (Ирландия) станет победителем пары.

Отметим, что первый матч раунда плей-офф состоится 18 августа, а ответный матч состоится 25 августа. Первую встречу "Нефтчи" проведет с "Рапидом" четвертого августа в Баку, а ответный матч - 11 августа на выезде.