Лига конференций: Стали известны все участники группового этапа

Стали известны все участники группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Стали известны все участники группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, по итогам ответных матчей плей-офф еще 21 команда сыграет в группе ЛК.

Это - "Вильярреал" (Испания), "Базель" (Швейцария), "Славия" (Прага, Чехия), "АЗ Алкмар" (Нидерланды), "Гент" (Бельгия), "Партизан" (Сербия), "Вест Хэм" (Англия), ЧФР, "Стяуа" (оба - Румыния), "Мольде" (Норвегия), "Фиорентина" (Италия), "Кёльн" (Германия), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Аполлон" (Лимассол, Кипр), "Ницца" (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Жальгирис" (Литва), "Австрия" (Вена, Австрия), "Хартс" (Шотландия), "Шэмрок Роверс" ( Ирландия), "Сивасспор", "Башакшехир" (оба - Турция), "Днепр-1" (Украина), "Лех" (Польша), "Словачко" (Чехия), "Силькеборг" (Дания), "Юргорден" (Швеция), "Пюник" (Армения), "Балкани" (Косово), "Слован" (Братислава, Словакия), RFS (Латвия), "Вадуц" (Лихтенштейн).

Отметим, что жеребьевка группового этапа состоится сегодня в 16:30 по бакинскому времени.