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Лига конференций: Стали известны все участники группового этапа

Лига конференций: Стали известны все участники группового этапа Стали известны все участники группового этапа Лиги конференций УЕФА.
Футбол
26 августа 2022 г. 01:39
Лига конференций: Стали известны все участники группового этапа

Стали известны все участники группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, по итогам ответных матчей плей-офф еще 21 команда сыграет в группе ЛК.

Это - "Вильярреал" (Испания), "Базель" (Швейцария), "Славия" (Прага, Чехия), "АЗ Алкмар" (Нидерланды), "Гент" (Бельгия), "Партизан" (Сербия), "Вест Хэм" (Англия), ЧФР, "Стяуа" (оба - Румыния), "Мольде" (Норвегия), "Фиорентина" (Италия), "Кёльн" (Германия), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Аполлон" (Лимассол, Кипр), "Ницца" (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Жальгирис" (Литва), "Австрия" (Вена, Австрия), "Хартс" (Шотландия), "Шэмрок Роверс" ( Ирландия), "Сивасспор", "Башакшехир" (оба - Турция), "Днепр-1" (Украина), "Лех" (Польша), "Словачко" (Чехия), "Силькеборг" (Дания), "Юргорден" (Швеция), "Пюник" (Армения), "Балкани" (Косово), "Слован" (Братислава, Словакия), RFS (Латвия), "Вадуц" (Лихтенштейн).

Отметим, что жеребьевка группового этапа состоится сегодня в 16:30 по бакинскому времени.

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