Лига конференций: Стали известны все команды, вышедшие в полуфинал

Стали известны все участники полуфинала Лиги конференций УЕФА по футболу.

Стали известны все участники полуфинала Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, французский "Марсель", выбивший "Карабах" из плей-офф, в ответном матче четвертьфинала встретился с ПАОК в Греции. В полуфинал вышел представитель города Марсель, победивший с минимальным счетом. Единственный гол забил Дмитрий Пайе на 34-й минуте. Французский клуб также обыграл соперника в первом поединке.

Норвежский "Будё-Глимт" проиграл итальянской "Роме" в ответной встрече 1/4 финала и покинул турнир.

Встреча в Риме завершилась победой хозяев со счетом 4:0, счет открыл Тэмми Абрахам (5-я минута), после чего хет-триком отметился Николо Дзаньоло (23, 29, 49).

Таким образом, в полуфинале "Лестер" сыграет с "Ромой", а "Фейеноорд" сыграет с "Марселем". Первые матчи этого этапа пройдут 28 апреля, а ответные - 5 мая.

Лига конференций УЕФА, 1/4 финала

Ответные матчи

14 апреля

20:45. ПСВ (Нидерланды) – "Лестер" (Англия) – 1:2

Голы: Эран Захави, 27 – Джеймс Мэддисон, 77. Рикардо Перейра, 88

Первая игра - 0:0.

23:00. "Славия" Прага (Чехия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 1:3.

Голы: Ибрагим Траоре, 14 - Сирил Дессерс, 2; 59. Луис Синистерра, 78.

Красная карточка: Тарас Качараба, 90+4 ("Славия")

Первая игра - 3:3.

23:00. ПАОК (Греция) - "Марсель" (Франция) - 0:1

Гол: Дмитрий Пайе, 34.

Первая игра - 1:2.

20:45. ПСВ (Нидерланды) – "Лестер" (Англия) – 1:2

Голы: Эран Захави, 27 – Джеймс Мэддисон, 77. Рикардо Перейра, 88

Первая игра - 0:0.

23:00. "Рома" (Италия) - "Будё Глимт» (Норвегия) - 4:0

Голы: Тэмми Абрахам, 5. Николо Дзаньоло, 23; 29; 49

Первая игра - 1:2.