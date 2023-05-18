Лига конференций: Состоятся ответные матчи полуфинального этапа

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинального этапа Лиги конференций УЕФА.

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинального этапа Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, "Базель", выигравший первую игру у "Фиорентины" в Италии со счетом 2:1, постарается сохранить свое преимущество в Швейцарии.

В другой полуфинальной игре английский "Вест Хэм" в гостях сыграет с нидерландским "АЗ Алкмар". В первой игре между командами лондонский клуб выиграл со счетом 2:1.

Лига конференций УЕФА

Полуфиналы, ответные игры

18 мая

23:00. "Базель" (Швейцария) – "Фиорентина" (Италия)

Судья: Хосе Мария Санчес (Испания).

Базель, стадион St. Jacob Park

Первая игра - 2:1.

23:00. "АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Вест Хэм" (Англия)

Судья: Иван Круйляк (Словакия).

Стадион Алкмар, Аризона

Первая игра - 1:2.

Отметим, что финальный матч состоится 7 июня на "Эден Арене" в столице Чехии Праге.