Лига конференций: Состоятся ответные матчи полуфинального этапа

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинального этапа Лиги конференций УЕФА.
Как передает Report, "Базель", выигравший первую игру у "Фиорентины" в Италии со счетом 2:1, постарается сохранить свое преимущество в Швейцарии.
В другой полуфинальной игре английский "Вест Хэм" в гостях сыграет с нидерландским "АЗ Алкмар". В первой игре между командами лондонский клуб выиграл со счетом 2:1.
Лига конференций УЕФА
Полуфиналы, ответные игры
18 мая
23:00. "Базель" (Швейцария) – "Фиорентина" (Италия)
Судья: Хосе Мария Санчес (Испания).
Базель, стадион St. Jacob Park
Первая игра - 2:1.
23:00. "АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Вест Хэм" (Англия)
Судья: Иван Круйляк (Словакия).
Стадион Алкмар, Аризона
Первая игра - 1:2.
Отметим, что финальный матч состоится 7 июня на "Эден Арене" в столице Чехии Праге.