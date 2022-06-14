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Лига Конференций: Состоится первая жеребьевка нового сезона

Лига Конференций: Состоится первая жеребьевка нового сезона Сегодня в Лиге конференций УЕФА пройдет первая жеребьевка сезона-2022/2023.
Футбол
14 июня 2022 г. 08:56
Лига Конференций: Состоится первая жеребьевка нового сезона

Сегодня в Лиге конференций УЕФА пройдет первая жеребьевка сезона-2022/2023.

Как передает Report, пары первого квалификационного раунда определятся в Ньоне, Швейцария. Мероприятие начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Так, 60 команд, которые примут участие на этом этапе, перед жеребьевкой разделились на 6 групп. Каждая из них состоит из 10 клубов.

Отметим, что матчи первого квалификационного раунда пройдут 7 и 14 июля. "Нефтчи», "Зиря" и "Габала", которые будут представлять Азербайджан, вступят в борьбу во втором квалификационном раунде.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Konfrans Liqasında yeni mövsümünün ilk püşkü atılır

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