Лига конференций: Сегодня завершатся матчи плей-офф

Сегодня завершатся матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как передает Report, состоятся 8 ответных матчей.
Чемпион Азербайджана "Карабах" сыграет в гостях с бельгийским "Гентом". Первый поединок в Баку завершился минимальной победой «скакунов» - 1:0
Лига конференций УЕФА
Плей-офф, ответные игры
23 февраля
21:45. "ЧФР Клуж" (Румыния) - "Лацио" (Италия)
Первая игра - 0:1
21:45. "Днепр-1" (Украина) - АЕК (Ларнака, Кипр)
Первая игра - 0:1
21:45. "Партизан" (Сербия) - "Шериф" (Молдова)
Первая игра - 1:0.
21:45. "Андерлехт" (Бельгия) - "Лудогорец" (Болгария)
Первая игра - 0:1
00:00. "Гент" (Бельгия) – "Карабах" (Азербайджан)
Первая игра - 0:1
00:00. "Базель" (Швейцария) – "Трабзонспор" (Турция)
Первая игра - 0:1
00:00. "Лех" (Польша) - "Будо Глимт" (Норвегия)
Первая игра - 0:0
00:00. "Фиорентина" (Италия) - "Брага" (Португалия)
Первая игра - 4:0.