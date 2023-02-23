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Лига конференций: Сегодня завершатся матчи плей-офф

Лига конференций: Сегодня завершатся матчи плей-офф Сегодня завершатся матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Футбол
23 февраля 2023 г. 08:19
Лига конференций: Сегодня завершатся матчи плей-офф

Сегодня завершатся матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, состоятся 8 ответных матчей.

Чемпион Азербайджана "Карабах" сыграет в гостях с бельгийским "Гентом". Первый поединок в Баку завершился минимальной победой «скакунов» - 1:0

Лига конференций УЕФА

Плей-офф, ответные игры

23 февраля

21:45. "ЧФР Клуж" (Румыния) - "Лацио" (Италия)

Первая игра - 0:1

21:45. "Днепр-1" (Украина) - АЕК (Ларнака, Кипр)

Первая игра - 0:1

21:45. "Партизан" (Сербия) - "Шериф" (Молдова)

Первая игра - 1:0.

21:45. "Андерлехт" (Бельгия) - "Лудогорец" (Болгария)

Первая игра - 0:1

00:00. "Гент" (Бельгия) – "Карабах" (Азербайджан)

Первая игра - 0:1

00:00. "Базель" (Швейцария) – "Трабзонспор" (Турция)

Первая игра - 0:1

00:00. "Лех" (Польша) - "Будо Глимт" (Норвегия)

Первая игра - 0:0

00:00. "Фиорентина" (Италия) - "Брага" (Португалия)

Первая игра - 4:0.

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