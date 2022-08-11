Лига конференций: Сегодня в Австрии "Нефтчи" проведет ответный матч

Сегодня "Нефтчи" проведет ответный матч в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу.

Сегодня "Нефтчи" проведет ответный матч в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, "черно-белые" сыграют в гостях с клубом "Рапид" (Вена, Австрия).

Поединок, который пройдет на стадионе "Альянц", начнется в 22:30 по бакинскому времени. Судить ее будет бригада во главе с норвежским арбитром ФИФА Рохитом Сагги.

Отметим, что в первой игре в Баку представитель Азербайджана выиграл со счетом 2:1. Победитель в стадии плей-офф встретится с сильнейшим пары "Коньяспор" (Турция) - "Вадуц" (Лихтенштейн). В первом матче в Лихтенштейне победитель не определился - 1:1.

Лига конференций УЕФА

III квалификационный раунд, ответные матчи

11 августа

22:30. "Рапид" (Вена, Австрия) - "Нефтчи" (Азербайджан)

Судьи: Рохит Сагги, Гейр Исаксен, Мортен Йенсен, Сиверт Окснес Амланд (все - Норвегия)

Вена, стадион "Альянц".