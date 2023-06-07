Лига конференций: Сегодня состоится финальная игра

Сегодня завершится сезон Лиги конференций УЕФА 2022/2023.

Сегодня завершится сезон Лиги конференций УЕФА 2022/2023.

Как передает Report, в финальной игре турнира встретятся итальянская "Фиорентина" и английский "Вест Хэм". Матч, который пройдет на "Эден Арене" в столице Чехии Праге, начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Лига конференций УЕФА

Финал

7 июня

23:00. "Фиорентина" (Италия) - "Вест Хэм" (Англия)

Судья: Карлос Дель Серро (Испания).

Прага, "Эден Арена".

Напомним, что это второй финальный матч Лиги конференций. Первым победителем турнира стала итальянская "Рома".