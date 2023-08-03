Лига конференций: Сегодня представители Азербайджана проведут ответные матчи

Команды, представляющие Азербайджан в Лиге конференций УЕФА, сегодня проведут ответные матчи второго квалификационного раунда.

Команды, представляющие Азербайджан в Лиге конференций УЕФА, сегодня проведут ответные матчи второго квалификационного раунда.

Как сообщает Report, первым на поле выйдет клуб "Сабах", который сыграет против латвийского РФШ.

Лига конференций УЕФА

II классификационный этап

20:00. "Сабах" (Азербайджан) - РФШ (Латвия)

Главный судья: Федаи Сан (Швейцария)

Первая игра - 2:0

"Банк Республика Арена"

21:00. "Нефтчи" (Азербайджан) - "Железничар" (Босния и Герцеговина)

Главный судья: Балаш Берке (Венгрия)

Первая игра - 2:2

Стадион "8 км"

21:00. "Омония "(Кипр) - "Габала" (Азербайджан)

Главный судья: Адам Ладебек (Швеция)

Первая игра - 3:2

Никосия, GSP Arena