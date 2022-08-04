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Лига конференций: Сегодня "Нефтчи" сыграет с австрийским клубом

Лига конференций: Сегодня "Нефтчи" сыграет с австрийским клубом Сегодня "Нефтчи" проведет свой первый матч в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу.
Футбол
4 августа 2022 г. 07:30
Лига конференций: Сегодня Нефтчи сыграет с австрийским клубом

Сегодня "Нефтчи" проведет свой первый матч в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, команда под руководством Лауренциу Регекампфа примет в Баку австрийский клуб "Рапид" (Вена). Поединок, который пройдет на "Бакселл Арене", будет судить хорватский арбитр ФИФА Дарио Бел. Матч начнется в 21:00.

Единственная потеря в составе "чёрно-белых" - отсутствие из-за травмы Сезара Мезы Колли.

Ответная встреча между командами состоится 11 августа в Вене.

Лига конференций УЕФА

III квалификационный раунд, первая игра

4 августа

21:00. "Нефтчи" (Азербайджан) - "Рапид" (Вена, Австрия)

Судьи: Дарио Бел, Мариан Томас, Кристиан Новосель, Тихомир Пейн (все - Хорватия)

Стадион "Бакселл Арена".

Отметим, что победитель этой пары в стадии плей-офф встретится с сильнейшим из пары "Коньяспор" (Турция) - "Вадуц" (Лихтенштейн).

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Neftçi" bu gün Avstriya klubu ilə üz-üzə gələcək

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