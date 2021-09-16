Лига конференций: Сегодня "Карабах" встретится с "Базелем"

Сегодня "Карабах" начнет борьбу в групповом этапе Лиги конференций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, в своем первом матче в группе Н подопечные Гурбана Гурбанова встретятся со швейцарским "Базелем".
Встречу, которая пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе будет судить бельгийский рефери Эрик Ламбрехтс.
В составе агдамцев не выйдут на поле травмированные защитники Бадави Гусейнов, Эльчин Джафаргулиев и восстановившийся от травмы Рахил Мамедов.
У гостей по той же причине не появятся вратарь Феликс Гебхардт, защитники Андреа Падула, Эрай Джомерт, Насер Джига, полузащитники Жорди Кинтилья, Эдон Жегрова и нападающий Себастьяно Эспозито.
Игра станет знаковой для вице-капитана "Карабаха" Гара Гараева. Для него она станет 100-м матчем в еврокубках.
В другом матче этой группы "Кайрат" примет в Казахстане кипрскую "Омонию".
Лига конференций УЕФА
Групповой этап, I тур
20:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Базель" (Швейцария)
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Арена: Бакинский Олимпийский стадион.