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Лига конференций: Сегодня "Карабах" встретится с "Базелем"

Лига конференций: Сегодня "Карабах" встретится с "Базелем" Сегодня "Карабах" начнет борьбу в групповом этапе Лиги конференций УЕФА
Футбол
16 сентября 2021 г. 07:30
Лига конференций: Сегодня Карабах встретится с Базелем

Сегодня "Карабах" начнет борьбу в групповом этапе Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в своем первом матче в группе Н подопечные Гурбана Гурбанова встретятся со швейцарским "Базелем".

Встречу, которая пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе будет судить бельгийский рефери Эрик Ламбрехтс.

В составе агдамцев не выйдут на поле травмированные защитники Бадави Гусейнов, Эльчин Джафаргулиев и восстановившийся от травмы Рахил Мамедов.

У гостей по той же причине не появятся вратарь Феликс Гебхардт, защитники Андреа Падула, Эрай Джомерт, Насер Джига, полузащитники Жорди Кинтилья, Эдон Жегрова и нападающий Себастьяно Эспозито.

Игра станет знаковой для вице-капитана "Карабаха" Гара Гараева. Для него она станет 100-м матчем в еврокубках.

В другом матче этой группы "Кайрат" примет в Казахстане кипрскую "Омонию".

Лига конференций УЕФА

Групповой этап, I тур

20:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Базель" (Швейцария)
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Арена: Бакинский Олимпийский стадион.

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