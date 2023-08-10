Лига конференций: "Сабах" сыграет с "Партизаном", "Нефтчи" примет "Бешикташ"

Представляющие Азербайджан в Лиге конференций УЕФА "Сабах" и "Нефтчи" в рамках III квалификационного раунда сегодня проведут свои первые матчи.
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"Нефтяники" под руководством Адриана Муту сыграют с одним из грандов турецкого футбола стамбульским "Бешикташем". Стартовый свисток матча, который состоится на "Нефтчи Арене", будет дан в 21:00. Игру будет обслуживать швейцарский судья Лукас Фандрич.
Лига конференций УЕФА
III квалификационный раунд, первые игры
10 августа
20:00. "Сабах" (Азербайджан) - "Партизан" (Сербия)
Судья: Георгий Круашвили (Грузия)
"Банк Республика Арена"
21:00. "Нефтчи" (Азербайджан) - "Бешикташ" (Турция)
Судья: Лукас Фандрич (Швейцария)
"Нефтчи Арена".
Отметим, что ответные матчи III квалификационного раунда состоятся 17 августа.