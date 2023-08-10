Лига конференций: "Сабах" сыграет с "Партизаном", "Нефтчи" примет "Бешикташ"

Представляющие Азербайджан в Лиге конференций УЕФА "Сабах" и "Нефтчи" в рамках III квалификационного раунда сегодня проведут свои первые матчи.

Представляющие Азербайджан в Лиге конференций УЕФА "Сабах" и "Нефтчи" в рамках III квалификационного раунда сегодня проведут свои первые матчи.

Как сообщает Report , подопечные Мурада Мусаева сыграют в Баку с сербским "Партизаном". Матч на "Банк Республика Арене" начнется в 20:00. Встречу будет обслуживать грузинский арбитр ФИФА Георгий Круашвили.

"Нефтяники" под руководством Адриана Муту сыграют с одним из грандов турецкого футбола стамбульским "Бешикташем". Стартовый свисток матча, который состоится на "Нефтчи Арене", будет дан в 21:00. Игру будет обслуживать швейцарский судья Лукас Фандрич.

Лига конференций УЕФА

III квалификационный раунд, первые игры

10 августа

20:00. "Сабах" (Азербайджан) - "Партизан" (Сербия)

Судья: Георгий Круашвили (Грузия)

"Банк Республика Арена"

21:00. "Нефтчи" (Азербайджан) - "Бешикташ" (Турция)

Судья: Лукас Фандрич (Швейцария)

"Нефтчи Арена".

Отметим, что ответные матчи III квалификационного раунда состоятся 17 августа.