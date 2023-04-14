Лига конференций: Разгром от "Фиорентины", "Базель" дома сыграл вничью

Стартовали первые игры 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает Report, бельгийский "Гент", выбивший "Карабах" из борьбы в плей-офф турнира, в матче открытия сыграл вничью с английским клубом "Вест Хэм".
Итальянская "Фиорентина" обыграла "Лех" в Польше, а бельгийский "Андерлехт" дома разгромил "АЗ Алкмаар" из Нидерландов.
Лига конференций УЕФА
1/4 финала
13 апреля
20:45. "Гент" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Англия) - 1:1
23:00. "Лех" (Польша) - "Фиорентина" (Италия) - 1:4
23:00. "Андерлехт" (Бельгия) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды) - 2:0
23:00. "Базель" (Швейцария) - "Ницца" (Франция) - 2:2.