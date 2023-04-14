Лига конференций: Разгром от "Фиорентины", "Базель" дома сыграл вничью

Стартовали первые игры 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.

Стартовали первые игры 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, бельгийский "Гент", выбивший "Карабах" из борьбы в плей-офф турнира, в матче открытия сыграл вничью с английским клубом "Вест Хэм".

Итальянская "Фиорентина" обыграла "Лех" в Польше, а бельгийский "Андерлехт" дома разгромил "АЗ Алкмаар" из Нидерландов.

Лига конференций УЕФА

1/4 финала

13 апреля

20:45. "Гент" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Англия) - 1:1

23:00. "Лех" (Польша) - "Фиорентина" (Италия) - 1:4

23:00. "Андерлехт" (Бельгия) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды) - 2:0

23:00. "Базель" (Швейцария) - "Ницца" (Франция) - 2:2.