О нас

Лига конференций: Разгром от "Фиорентины", "Базель" дома сыграл вничью

Лига конференций: Разгром от "Фиорентины", "Базель" дома сыграл вничью Стартовали первые игры 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.
Футбол
14 апреля 2023 г. 01:03
Лига конференций: Разгром от Фиорентины, Базель дома сыграл вничью

Стартовали первые игры 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, бельгийский "Гент", выбивший "Карабах" из борьбы в плей-офф турнира, в матче открытия сыграл вничью с английским клубом "Вест Хэм".

Итальянская "Фиорентина" обыграла "Лех" в Польше, а бельгийский "Андерлехт" дома разгромил "АЗ Алкмаар" из Нидерландов.

Лига конференций УЕФА

1/4 финала

13 апреля

20:45. "Гент" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Англия) - 1:1

23:00. "Лех" (Польша) - "Фиорентина" (Италия) - 1:4

23:00. "Андерлехт" (Бельгия) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды) - 2:0

23:00. "Базель" (Швейцария) - "Ницца" (Франция) - 2:2.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Fiorentina"dan darmadağın, "Bazel" evdə heç-heçə edib

Другие новости из категории

Лига Европы: Трудная победа Ювентуса, Севилья избежала поражения
Лига Европы: Трудная победа "Ювентуса", "Севилья" избежала поражения
14 апреля 2023 г. 01:10
СМИ: Барселона подписала контракт с Илкаем Гюндоганом
СМИ: "Барселона" подписала контракт с Илкаем Гюндоганом
14 апреля 2023 г. 00:52
Зинедин Зидан может возглавить Аль-Наср
Зинедин Зидан может возглавить "Аль-Наср"
14 апреля 2023 г. 00:32
Высшая лига: Муров и Нефтчи одержали свои очередные победы
Высшая лига: "Муров" и "Нефтчи" одержали свои очередные победы
13 апреля 2023 г. 22:13
Месси и Мбаппе в топ-100 самых влиятельных людей 2023 по версии Times
Месси и Мбаппе в топ-100 самых влиятельных людей 2023 по версии Times
13 апреля 2023 г. 21:48
Трансфер Мусы Гурбанлы в Торино зависит от главного тренера
Трансфер Мусы Гурбанлы в "Торино" зависит от главного тренера
13 апреля 2023 г. 20:32
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Килиан Мбаппе хочет принять участие в Олимпийских играх
Килиан Мбаппе хочет принять участие в Олимпийских играх
13 апреля 2023 г. 15:56
Заур Ахундов: Джанни Де Бьязи должен сделать выводы из этих игр
Заур Ахундов: Джанни Де Бьязи должен сделать выводы из этих игр
13 апреля 2023 г. 13:37
Состоялось заседание исполнительного комитета АФФА
ФотоСостоялось заседание исполнительного комитета АФФА
13 апреля 2023 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi