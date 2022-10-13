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Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала

Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала Сегодня состоятся игры IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.
Футбол
13 октября 2022 г. 08:54
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала

Сегодня состоятся игры IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, один из представителей Турции на турнире "Башакшехир" может обеспечить выход в плей-офф. Для этого представитель Стамбула должен дома обыграть латвийскую РФШ.

Помимо "Башакшехир", в 1/8 финала досрочно могут пройти еще 4 команды.

Лига конференций УЕФА

Групповой этап, III тур

6 октября

Группа А

20:45. “Башакшехир” (Турция) - РФШ (Латвия)

20:45. “Фиорентина” (Италия) - “Хартс” (Шотландия)

Очки: "Башакшехир" — 7, "Фиорентина" — 4, "Хартс" — 3, РФШ — 2.

Группа В

23:00. “Стяуа" (Румыния) - “Силькеборг” (Дания)

23:00. "Вест Хэм” (Англия) - “Андерлехт” (Бельгия)

Очки: "Вест Хэм" — 9, "Андерлехт" — 4, "Силькеборг" — 3, "Стяуа" — 1.

Группа С

20:45. "Аустрия" (Вена, Австрия) – "Вильярреал" (Испания)

23:00. "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) – "Лех" (Польша)

Очки: "Вильяреал" — 9, "Лех" — 4, "Хапоэль" — 2, "Аустрия" — 1.

Группа D

20:45. "Партизан" (Сербия) — "Кёльн" (Германия)

23:00. “Ницца” (Франция) - “Словачко” (Чехия)

Очки: “Партизан” - 5, “Ницца” - 5, “Кёльн” - 4, “Словачко” - 1.

Группа Е

20:45. "Аполлон" (Лимассол, Кипр) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды)

23:00. “Вадуц” (Лихтенштейн) - “Днепр-1” (Украина)

Очки: “АЗ Алкмар” - 9, “Днепр” - 4, “Вадуц” - 2, “Аполлон” - 1.

Группа F

20:45. "Юргорден" (Швеция) – "Гент" (Бельгия).

23:00. “Шэмрок Роверс” (Ирландия) - “Мольде” (Норвегия)

Очки: “Юргорден” - 7, “Мольде” - 4, “Гент” - 4, “Шэмрок Роверс” 1.

Группа G

20:45. ЧФР (Румыния) – "Славия" (Прага, Чехия)

23:00. “Балкани” (Косово) - “Сивасспор” (Турция)

Очки: “Балкани” - 4, “Сивасспор” - 4, “Славия” - 4, ЧФР - 4.

Группа Н

20:45. "Слован" (Братислава, Словакия) – "Базель" (Швейцария)

23:00. “Жальгирис” (Литва) - “Пюник” (Армения)

Очки: “Базель” - 6, “Пуник” - 6, “Слован” - 4, “Жальгирис” - 1.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: Beş komanda pley-offa vəsiqə qazana bilər

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