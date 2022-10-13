Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала

Сегодня состоятся игры IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Сегодня состоятся игры IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, один из представителей Турции на турнире "Башакшехир" может обеспечить выход в плей-офф. Для этого представитель Стамбула должен дома обыграть латвийскую РФШ.

Помимо "Башакшехир", в 1/8 финала досрочно могут пройти еще 4 команды.

Лига конференций УЕФА

Групповой этап, III тур

6 октября

Группа А

20:45. “Башакшехир” (Турция) - РФШ (Латвия)

20:45. “Фиорентина” (Италия) - “Хартс” (Шотландия)

Очки: "Башакшехир" — 7, "Фиорентина" — 4, "Хартс" — 3, РФШ — 2.

Группа В

23:00. “Стяуа" (Румыния) - “Силькеборг” (Дания)

23:00. "Вест Хэм” (Англия) - “Андерлехт” (Бельгия)

Очки: "Вест Хэм" — 9, "Андерлехт" — 4, "Силькеборг" — 3, "Стяуа" — 1.

Группа С

20:45. "Аустрия" (Вена, Австрия) – "Вильярреал" (Испания)

23:00. "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) – "Лех" (Польша)

Очки: "Вильяреал" — 9, "Лех" — 4, "Хапоэль" — 2, "Аустрия" — 1.

Группа D

20:45. "Партизан" (Сербия) — "Кёльн" (Германия)

23:00. “Ницца” (Франция) - “Словачко” (Чехия)

Очки: “Партизан” - 5, “Ницца” - 5, “Кёльн” - 4, “Словачко” - 1.

Группа Е

20:45. "Аполлон" (Лимассол, Кипр) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды)

23:00. “Вадуц” (Лихтенштейн) - “Днепр-1” (Украина)

Очки: “АЗ Алкмар” - 9, “Днепр” - 4, “Вадуц” - 2, “Аполлон” - 1.

Группа F

20:45. "Юргорден" (Швеция) – "Гент" (Бельгия).

23:00. “Шэмрок Роверс” (Ирландия) - “Мольде” (Норвегия)

Очки: “Юргорден” - 7, “Мольде” - 4, “Гент” - 4, “Шэмрок Роверс” 1.

Группа G

20:45. ЧФР (Румыния) – "Славия" (Прага, Чехия)

23:00. “Балкани” (Косово) - “Сивасспор” (Турция)

Очки: “Балкани” - 4, “Сивасспор” - 4, “Славия” - 4, ЧФР - 4.

Группа Н

20:45. "Слован" (Братислава, Словакия) – "Базель" (Швейцария)

23:00. “Жальгирис” (Литва) - “Пюник” (Армения)

Очки: “Базель” - 6, “Пуник” - 6, “Слован” - 4, “Жальгирис” - 1.