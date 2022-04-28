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Лига конференций: Пройдут первые матчи 1/2 финала

Лига конференций: Пройдут первые матчи 1/2 финала Сегодня состоятся первые матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА по футболу.
Футбол
28 апреля 2022 г. 07:55
Лига конференций: Пройдут первые матчи 1/2 финала

Сегодня состоятся первые матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, оба поединка начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Французский "Марсель", выбивший "Карабах" с плей-офф, сыграет в гостях с нидерландским "Фейеноордом".

В другой встрече вечера, итальянская "Рома" на стадионе "Лестер Сити" проведет свою первую игру 1/2 финала против английского "Лестера".

Лига конференций УЕФА, полуфинал

Первые игры

28 апреля

23:00. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Марсель" (Франция)

Судья: Майкл Оливер (Англия).

23:00. "Лестер" (Англия) - "Рома" (Италия)

Судья: Карлос дель Серро (Испания).

Отметим, что ответные матчи полуфинальной стадии пройдут 5 мая.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqasında yarımfinal oyunları keçiriləcək

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