Лига конференций: Пройдут первые матчи 1/2 финала

Сегодня состоятся первые матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, оба поединка начнутся в 23:00 по бакинскому времени.
Французский "Марсель", выбивший "Карабах" с плей-офф, сыграет в гостях с нидерландским "Фейеноордом".
В другой встрече вечера, итальянская "Рома" на стадионе "Лестер Сити" проведет свою первую игру 1/2 финала против английского "Лестера".
Лига конференций УЕФА, полуфинал
Первые игры
28 апреля
23:00. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Марсель" (Франция)
Судья: Майкл Оливер (Англия).
23:00. "Лестер" (Англия) - "Рома" (Италия)
Судья: Карлос дель Серро (Испания).
Отметим, что ответные матчи полуфинальной стадии пройдут 5 мая.