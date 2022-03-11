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Лига конференций: Победы "Ромы" и "Лестера", "Базель" проиграл "Марселю"

Лига конференций: Победы "Ромы" и "Лестера", "Базель" проиграл "Марселю" Подведены итоги первых матчей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА по футболу.
Футбол
11 марта 2022 г. 02:08
Лига конференций: Победы Ромы и Лестера, Базель проиграл Марселю

Подведены итоги первых матчей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в последних четырех матчах хозяева выиграли три, и в одном из них была зафиксирована ничья.

Одна из самых интересных встреч этого раунда состоялась во Франции, где местный "Марсель", выбивший "Карабах" в плей-оффе, принимал швейцарский "Базель", с которым азербайджанский представитель играл в одной группе.

Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Лига конференций УЕФА

1/8 финала, первые игры

10 марта

00:00. "Марсель" (Франция) - "Базель" (Швейцария) - 2:1

00:00. "Лестер" (Англия) - "Ренн" (Франция) - 1:0

00:00. ПСВ (Нидерланды) - "Копенгаген" (Дания) - 4:4

00:00. "Будьо Глимт" (Норвегия) - АЗ (Нидерланды) - 2:1

21:45. ПАОК (Греция) - "Гент" (Бельгия) - 1:0

21:45. "Славия" Прага (Чехия) - ЛАСК (Австрия) - 4:1

21:45. "Витесс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия) - 0:1

21:45. "Партизан" (Сербия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 2:5

Отметим, что ответные матчи состоятся 17 марта.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Roma" və "Lester"dən qələbə, "Bazel" "Marsel"ə uduzub

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