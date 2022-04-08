Лига конференций: Победа "Марселя", поражение "Ромы"

Подведены итоги первых матчей 1/4 финала Лиги конференций УЕФА по футболу.

Подведены итоги первых матчей 1/4 финала Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, французский "Марсель", выбивший "Карабах" из плей-офф, дома обыграл ПАОК Греции со счетом 2:1. Голы забили Джерсон Сантос и Дмитрий Пайе. У гостей отличился Омар Аль-Каддури.

На стадионе "Аспмюра" в Будё (Норвегия) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций "Будё Глимт" принимал "Рому". Хозяева одержали победу - 2:1.

Счет был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился полузащитник гостей Лоренцо Пеллегрини. На 55-й минуте ответный мяч забил защитник "Будё Глимт" Брис Вембангомо. На 89-й минуте результативный удар нанес хавбек хозяев Уго Ветлесен.

Лига конференций УЕФА, 1/4 финала

Первые матчи

7 апреля

20:45. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Славия Прага" (Чехия) - 3:3

Голы: Луис Синистерра, 10. Маркос Сенези, 74, Орхун Кекчю, 86 - Петер Олайинка, 41. Ира Сор, 67, Ибрагим Траоре, 90+5

23:00. "Марсель" (Франция) - ПАОК (Греция) - 2:1

Голы: Джерсон Сантос, 13. Дмитрий Пайет, 45 - Омар Аль-Каддури, 48

23:00. "Лестер" (Англия) - ПСВ (Нидерланды) - 0:0

23:00. "Будё Глимт" (Норвегия) - "Рома" (Италия) - 2:1

Голы: Ульрик Солтнес, 56, Уго Ветлесен, 89 - Лоренцо Пеллегрини, 43.