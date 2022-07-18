Лига конференций: станут известны потенциальные соперники азербайджанских клубов

Сегодня состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Сегодня состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report , мероприятие начнется в 16:00 по бакинскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на UEFA.com. Жеребьевка состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Если бакинский "Нефтчи" обыграет кипрский "Арис" во втором квалификационном раунде, то попадет в корзину несеяных. В таком случае соперником "нефтяников" станут "Твенте" (Нидерланды) или победитель одной из пар "Мольде" (Норвегия)﻿ / "Эльфсборг" (Швеция), "Рапид" Вена (Австрия)﻿ / "Лехия" (Польша), "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) / "Динамо" Минск (Беларусь), "Левски" (Болгария) / ПАОК (Греция).

Если двум другим представителям Азербайджана удастся одолеть своих нынешних соперников, они попадут в корзину сеяных в третьем квалификационном раунде.

То есть, если "Зиря" победит израильский "Маккаби", то его соперником станет победитель одной из пар "Ружомберок" (Словакия) / "Рига" (Латвия), "Кызыл-Жар" (Казахстан) / "Осиек" (Хорватия), "Викингур" (Фарерские острова) / "ДАК-1904" (Словакия), "Гзира Юнайтед" (Мальта) / "Раднички" (Сербия), "Гомель" (Беларусь) / "Арис" (Греция).

Если "Габала" выйдет победителем из противостояния с венгерским "Фехерваром", то его соперником станет победитель одной из пар "Сепси" (Румыния)﻿ / "Олимпия" Любляна (Словения), "Влазния" (Албания) / "Университатя" Крайова (Румыния), "Копер" (Словения) / "Вадуц" (Лихтенштейн), "Петрокуб" (Молдова) / "Лячи" (Албания) или "Панатинаикос" (Греция).

Отметим, что матчи третьего квалификационного раунда будут сыграны 4 и 11 августа.