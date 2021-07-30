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Лига конференций: Определился очередной соперник "Карабаха"

Лига конференций: Определился очередной соперник "Карабаха" Определился соперник агдамского "Карабаха" по третьему отборочному раунду Лиги конференций УЕФА.
Футбол
30 июля 2021 г. 01:39
Лига конференций: Определился очередной соперник Карабаха

Определился соперник агдамского "Карабаха" по третьему отборочному раунду Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, это кипрская команда AEЛ.

Так, клуб представляющий город Лимассол, победил албанскую команду "Влажния" во втором отборочном раунде. В обеих встречах киприоты одержали вверх с минимальным счетом 1:0.

Первую встречу "Карабах" проведет с АЕЛ на выезде 5 августа, а ответный - 12 августа в родных стенах.

Отметим, что подопечные Гурбана Гурбанова по сумме двух игр обыграли израильский "Ашдод" - 0:0, 1:0.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKonfrans Liqası: "Qarabağ"ın növbəti rəqibi müəyyənləşib

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