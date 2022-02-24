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Лига конференций: Определились стартовые составы "Карабаха" и "Марселя"

Лига конференций: Определились стартовые составы "Карабаха" и "Марселя" Определились стартовые составы клубов "Карабах" и "Марсель", которые встретятся в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Футбол
24 февраля 2022 г. 21:00
Лига конференций: Определились стартовые составы Карабаха и Марселя

Определились стартовые составы клубов "Карабах" и "Марсель", которые встретятся в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующем составе:

"Карабах": 23. Лука Гугешашвили, 2. Гара Гараев 5. Максим Медведев, 6. Патрик Андраде, 10. Абдуллах Зубир, 19. Филип Озобич, 20. Кади Борхес, 25. Ибрагима Ваджи, 27. Торал Байрамов 29. Марко Вешович, 81. Кевин Медина

Запасные игроки: 12. Эмиль Балаев, 89. Амин Рамазанов, 7. Ричард Алмейда, 13. Бахлул Мустафазаде, 15. Леандро Андраде, 18. Исмаил Ибрагимли, 22. Муса Гурбанлы, 30. Аббас Гусейнов, 44. Эльвин Джафаргулиев, 55. Бадави Гусейнов, 77. Рамиль Шейдаев, 97. Рустам Ахмедзаде

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

"Марсель": 30. Стив Манданда, 2. Вильям Салиба, 4. Бубакар Камара, 6. Маттео Гендузи, 10. Дмитри Пайет, 12. Бамба Дьенг, 13. Седрик Бакамбу, 14. Луан Перес, 15. Дуэ Чалета-Цар, 21. Валентен Ронжье, 22. Пап Гуйе

Запасные игроки: 1. Симон Нгапандуентпу, 16. Пау Лопес, 3. Альваро Гонсалес, 5. Леонардо Балерди, 7. Амин Арит, 8. Жерсон, 9. Аркадиуш Милик, 17. Дженгиз Ундер, 20. Конрад де ла Фуэнте, 23. Сеад Колашинац, 29. Пол Лирола

Главный тренер: Хорхе Сампаоли

Матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 21:45.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Qarabağ" və "Marsel"in start heyətləri açıqlanıb

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