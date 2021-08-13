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Лига конференций: Определились очередные соперники "Нефтчи" и "Карабаха"

Лига конференций: Определились очередные соперники "Нефтчи" и "Карабаха" Определились соперники "Нефтчи" и "Карабаха" в плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Футбол
13 августа 2021 г. 01:00
Лига конференций: Определились очередные соперники Нефтчи и Карабаха

Определились соперники "Нефтчи" и "Карабаха" в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, об этом стало известно после матчей III квалификационного тура.

"Нефтчи", прекративший борьбу в Лиге Европы, должен победить израильский "Маккаби" (Хайфа), чтобы попасть в групповой этап Лиги конференций. "Маккаби", выигравший в домашнем матче у "Торшавна" со счетом 7:2, проиграв с минимальным счетом на Фарерских островах, перешел в следующий тур.

"Карабах" встретится с шотландским "Абердином". "Абердин", выигравший на выезде у исландского "Брейдаблика" - 3:2, на своем поле также одержал победу со счетом 2:1.

Отметим, что первую игру "Карабах" и "Нефтчи" должны провести 19 августа на своем поле. Однако в этом случае ожидается изменение даты матчей. Ответные матчи состоятся 26 августа.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Neftçi" və "Qarabağ"ın növbəti rəqibləri müəyyənləşib

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