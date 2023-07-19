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Лига Конференций: Определено время проведения матчей азербайджанских клубов

Лига Конференций: Определено время проведения матчей азербайджанских клубов Определилось время проведения матчей, которые "Нефтчи" и "Сабах" проведут 3 августа в Баку в рамках второго квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА.
Футбол
19 июля 2023 г. 14:53
Лига Конференций: Определено время проведения матчей азербайджанских клубов

Определилось время проведения матчей, которые "Нефтчи" и "Сабах" проведут 3 августа в Баку в рамках второго квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, ответный матч "Сабаха" начнется в 20:00 на Bank Respublika Arena.

Матч "черно-белых" на Bakcell Arena начнется в 21:00.

"Нефтчи" в этом туре встретится с победителем пары "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Динамо" (Минск, Беларусь) (первая игра 2:2). "Сабаху" предстоит встретиться с сильнейшим в поединке "Македония" (Северная Македония) - РФШ (Латвия) (первая игра - 0:1). Первая встреча обеих команд будет выездной.

Отметим, что "Габала" проведет первый матч с кипрской "Омонией" 27 июля дома, а ответный - 3 августа на выезде. Начало матчей запланировано на 20:00 и 21:00 соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: Azərbaycan klublarının Bakıdakı oyunlarının vaxtı dəqiqləşib

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