Лига конференций: Объявлены соперники "Сабаха", "Нефтчи" и "Габалы"

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Как сообщает Report, церемония состоялась в швейцарском Ньоне. Соперниками азербайджанского клуба "Нефтчи" станет победитель пары "Железничар" (Босния и Герцеговина) -

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.



Как сообщает Report, церемония состоялась в швейцарском Ньоне.



Соперниками азербайджанского клуба "Нефтчи" станет победитель пары "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Динамо" (Минск, Беларусь), "Габала" выступит против "Омонии" (Кипр), а "Сабах" встретится с победителем пары "Македония" (Северная Македония) - РФШ (Латвия).



Свои первые матчи бакинские клубы проведут на выезде, а "Габала" сыграет дома.



Отметим, что встречи второго раунда в Лиге конференций состоятся 27 июля и 3 августа.