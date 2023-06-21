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Лига конференций: Объявлены соперники "Сабаха", "Нефтчи" и "Габалы"

Лига конференций: Объявлены соперники "Сабаха", "Нефтчи" и "Габалы" Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Как сообщает Report, церемония состоялась в швейцарском Ньоне. Соперниками азербайджанского клуба "Нефтчи" станет победитель пары "Железничар" (Босния и Герцеговина) -
Футбол
21 июня 2023 г. 15:46
Лига конференций: Объявлены соперники Сабаха, Нефтчи и Габалы

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, церемония состоялась в швейцарском Ньоне.

Соперниками азербайджанского клуба "Нефтчи" станет победитель пары "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Динамо" (Минск, Беларусь), "Габала" выступит против "Омонии" (Кипр), а "Сабах" встретится с победителем пары "Македония" (Северная Македония) - РФШ (Латвия).

Свои первые матчи бакинские клубы проведут на выезде, а "Габала" сыграет дома.

Отметим, что встречи второго раунда в Лиге конференций состоятся 27 июля и 3 августа.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Sabah", "Neftçi" və "Qəbələ"nin rəqibləri bəlli olub

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