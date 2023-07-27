Лига конференций: Начался матч "Железничар" - "Нефтчи"

Азербайджанский клуб "Нефтчи" проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

В Боснии и Герцеговине стартовал первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между командами "Железничар" и "Нефтчи".

Как сообщает Report, поединок на стадионе "Грбавица" начался в 23:00 по бакинскому времени.

Отметим, что ответная игра команд состоится в Баку 3 августа. Победитель этой пары в следующем этапе встретится с сильнейшим в поединке "Бешикташ" (Турция) - "Тирана" (Албания).

22:05

Азербайджанский клуб "Нефтчи" проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Как передает Report, подопечные Адриана Муту сыграют на выезде с боснийским "Железничаром".

23:00. "Железничар" (Босния и Герцеговина) – "Нефтчи" (Азербайджан)

Сараево, стадион "Грбавица". Главный судья – Юрий Фришер (Эстония).

"Железничар": Айдин Мулалич, Александар Косорич (к), Амар Дрина, Марин Галич, Ирфан Яшаревич, Недим Мекич, Эдин Бибер, Джозеф Амоа, Андрия Дрле, Сулейман Крпич, Дженан Харачич.

"Нефтчи": Иван Бркич, Марк Тамаш, Юри Матиас, Омар Булудов, Азер Алиев, Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов (к), Атаа Джабер, Кенни Сайеф, Килан Лебон, Филип Озобич.